Kedd este indult el a Mount Everest csúcsára Suhajda Szilárd, akiről egészen csütörtökig napig semmilyen információt nem lehetett tudni. Felesége, Legindi Tímea nemrég azt nyilatkozta, hogy emberi alakot véltek felfedezni a 4-es tábor fölött. Megmentésére ma, pénteken helikopterrel indulnak, valamint három serpát is indítanak. Szilár édesapja Facebook-oldalán üzent fiának.

"Mit is élhetsz át most? Sikerek és kudarcok? Most engedd el, és csak magadra, a túlélésre gondolj, koncentrálj! Összetartva az ország, barátok és rokonok – VELED VAGYUNK ÉS IMÁDKOZOM, IMÁDKOZUNK ÉRTED, és hogy a kisunokám, a fiad újra a tenyeredbe tudjon csapni, hogy "szia édesapa" újra itthon... Könnyes szemmel, aggódva osztom meg én is a jelenlegi, biztató friss híreket... Szeretünk és nagyon várunk HAZA‼️ Tarts ki, erős vagy!" - idézi az apát a Bors.