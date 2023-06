Egyre több a panasz a túlszaporodott medveállományra Románia keleti részében, a székelyföldi megyék, települések vezetői után moldvai elöljárók is szóvá teszik a problémát.

A településekre bejáró védett állatok okozta gondokra legutóbb Ráduly István, Kovászna megye prefektusa irányította rá a figyelmet, aki szerint a székelyföldi megyében naponta be kell avatkozni a csendőröknek, hogy elkergessék a nagyvadakat - számolt be szerdán az Observatorul de Covasna megyei lap. A román kormány területi képviselője szerint legutóbb kedden Nagyajtán, az unitárius templom közelében láttak egy anyamedvét két bocsával.

A prefektus azon meggyőződésének adott hangot, hogy több medvének a kilövését kellene engedélyezni. "Nem vagyunk és nem leszünk Európa állatkertje, ezt mindenkinek meg kell érteni" - idézte a lap Ráduly Istvánt. Elmondta, hogy tavaly 610 esetben okoztak kárt a medvék a megyében, 435 esetben háziállatokat támadtak meg, 175 esetben a termést tették tönkre.

Ráduly István úgy nyilatkozott, hogy a Kovászna megyében található 180 ezer hektárnyi erdő 600 medvének lenne elegendő optimális előhelyként, miközben a hatóságok több mint 1600 nagyvadról tudnak. Emlékeztetett: májusban az Európai Parlament petíciós bizottságának egy küldöttsége látogatott a megyébe, hogy a medve-ember együttélésének nehézségeiről tájékozódjon, és reményét fejezte ki, hogy a látogatásnak lesz eredménye.

A medvék túl nagy számára figyelmeztetett egy nappal korábban Nicusor Halici, a szomszédos Vrancea megye prefektusa is, miután a nagyvadak a moldvai megyében is egyre több lakott településre járnak be. Rámutatott: a vadásztársaságok becslése szerint a kelet-romániai megyében több mint 500 nagyvad van, ami ötszöröse az optimális egyedszámnak.

A prefektus több találkozót is tartott a térség polgármestereivel, miután az elmúlt hétvégén a medvék több alkalommal is háztartásokba törtek be és okoztak kárt Soveja községben. "Ezt meg kell állítani, mert nagyon nagy a veszély" - idézte az Agerpres állami hírügynökség a prefektust, aki meg szeretné előzni a bajt. Ezért felkérte a polgármestereket, szerződjenek le a vadásztársaságokkal, hogy legyen kinek beavatkoznia medvetámadás esetén.

Hargita megyében is több településről jelezték medvék jelenlétét a napokban, pénteken Csíksomlyó térségéből telepítettek át egy nagyvadat, nehogy a zarándokokra támadjon. Romániában az állomány legutóbbi felmérése szerint 7500-8000 között lehet a vadon élő barnamedvék száma, ezért a hatóságok idén 426 védett állat kilövésére adnának engedélyt, ami háromszorosa a tavalyi kvótának.