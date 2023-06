Demcsák Zsuzsa több hónapja nem él együtt indiai férjével, de a válókeresetet egy informátor szerint még nem adták be.

Demcsák Zsuzsa tavaly októberben jelentette be, hogy véget ért a házassága indiai férjével. "A férjemmel minden döntést közösen hoztunk meg, így hosszas gondolkodás után a szétválás mellett is közösen döntöttünk. Jövőbeli, munkával kapcsolatos terveink olyan hosszú időre választanak el egymástól, ami sajnos nem teszi lehetővé a házasságunk fenntartását" - írta akkor a műsorvezető, most pedig az derült ki, hogy nem keres új férfit, ugyanis még tartják a kapcsolatot.

"Szerelemmel most nem foglalkozom. Nincs még nyitva a szívem. Krishan emberileg magasra tette a lécet, nehezen tudom elképzelni, hogy valaki ezt megugraná. Tudom, hogy a továbblépésre kellene gondolni, hiszen senki nem akar egyedül maradni, egyedül megöregedni, de ettől egyelőre nem félek. Lelkileg én még mindig kötve vagyok. Nagyon szeretjük és tiszteljük egymást, szinte mindennap beszélünk. Meglátjuk, mit hoz a jövő, de most ez a szakmai teremtő fázis van, ez tesz boldoggá" - árulta el a Hot! magazinnak Zsuzsa. Egy informátor pedig azt közölte, hogy nem adták be a válókeresetet.

"Zsuzsa sokat beszél Krishanról és Krishannal. Arról azonban sosem hallottam, hogy bármelyikük is beadta volna a válókeresetet. Ettől még persze megtehették, de valamiért mégis úgy gondolom, hogy hivatalosan ők még házasok. Ha bármelyikük nagyon erőltetné a dolgot, lenne lehetőségük úgy is megszüntetni a házasságukat, hogy Krishan az interneten keresztül bejelentkezik a tárgyalásra, szóval e tekintetben a távolság sem lehet akadály" - árulta el a Ripostnak egy informátor.