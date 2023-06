Bodrogi Gyula tavaly került kórházba, egy emberként aggódott érte az ország. Azóta szerencsére flépült és újra játszik, azt szeretné, ha ez így is maradna addig, amíg él.

"Én jártam odaát, de Merkely professzor visszahozott. Nekem megijedni sem volt időm, meg nem is voltam annyira magamnál, hogy megijedjek. Annyira emlékszem, mentem le a lépcsőn, éreztem valamit, visszafordultam, de akkor már Angéla hívta Merkely doktort, nekem ez az egész elszállt. Majd arra ébredtem, hogy meg voltam mentve! Engem valószínű a színpadról visz majd el a Jóisten, mert azt kértem. És hogyha szeret, akkor be is tartja, hogy addig éljek, amíg meg nem halok. De addig éljek, hogyha ez lehetséges" - mondta a Borsnak Bodrogi Gyula.