Vége a találgatásoknak, ugyanis nyilvánosságra hozák, hogy a 2022-23-as üzleti évben mennyivel gyarapodott Vilmos herceg vagyona.

Ez a szám, most azért érdekesebb, mint eddig bármikor, mert Erzsébet királynő halálát követően III. Károly lépett a trónra, így korábbi címe és a hozzá tartozó cornwalli hercegség Vilmosra szállt. A hercegség teljes profit 24 millió font (azaz 10,4 milliárd forint) volt. MIvel azonban Vilmos a címet az év felénál vette át, így az összeg fele lehetett az övé, azaz a herceg 5,9 millió fontot (körülbelül 2,5 milliárd forintot) keresett Cornwallból, jövőre azonban értelemszerűen már 23-24 millió fontos nagyságrendű összegre számíthat – írja a Daily Mail.

Amíg Vilmos nagyon is "jól járt" a hercegséggel, addig a királyi családdal részben szakító Harry herceget és Meghant hivatalosan is kilakoltatták Harry herceget és Meghan Markle-t a Frogmore Cottage-ból. A pár a királyi családból való kiválása után ugyanis nem adta vissza a kulcsokat, ám most Károly megsürgette a végleges kiköltözést, ugyanis a hírek szerint azt szeretné, ha kegyvesztett testvére, András herceg lakna ott, aki azonban nem ért egyet a királyi döntéssel.