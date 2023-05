Nem indul egyszerűen Károly király uralkodása. Kisebbik fia és annak felesége, Meghan Markle miatt is főhet a feje, de öccse, András herceg is gondoskodik arról, hogy ne csituljanak el a botrányok a királyi család körül.

Egy ideje már azt pletykálják, hogy András herceg is szeretne interjút adni, ő is ki akarja teregetni a királyi család szennyesét. És ha ez nem lenne elég, nyíltan szembe is száll a király akaratával. III. Károly ugyanis úgy döntött, hogy elveszi Andrástól a Royal Lodge birtokot, ahol a herceg jelenleg is él. András azonban nem hajlandó elhagyni a házat, ameddig a bérleti szerződése le nem jár. Ez 55 év múlva esedékes - árulta el egy családi barát a Mirrornak. Az informátor hozzátette, András senkivel sem akar hajlandó erről tárgyalni, ez volt a családjának otthona az elmúlt húsz évben, itt akar maradni.



Korábban olyan hírek is felröppentek, hogy a király megvonja András herceg évi 250 ezer fontos járandóságát, enélkül pedig nem fogja tudni fenntartani a Royal Lodge-ot. A windsori kastély szomszédságában elterülő birtokot András kiköltözése után III. Károly valószínűleg Vilmos hercegnek és családjának akarja adni. Szeretné a közvetlen közelében tudni azokat, akik mellette állnak.