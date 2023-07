„Miért jelzi azt a Messengerem két napja, hogy nonstop aktív vagyok?" - szúrta ki a kérdést a Pesten Hallottam Facebook csoportban a Ripost. „Hajnali kettőkor is, és reggel 6-kor is, amikor pontosan tudom, hogy nem voltam aktív. Nincs ismeretlen bejelentkezés, nincs ismeretlen eszköz, egyszerűen nonstop aktív vagyok. Újraindítottam, töröltem, felfüggesztettem, de semmi. A wifit is kikapcsoltam egy órára, de a helyzet változatlan maradt. Mi történik?" - kérdezte a felhasználó.

Vannak, akik legyintenek a jelenségre, másik szerint magánéleti gondokat is szülhet a hiba, ugyanis többen szembesültek azzal a kérdéssel, miért nem válaszolnak az üzenetre, ha elérhetőek.

A lap arról is ír, hogy olyan is akadt, aki egy már elhunyt ismerősét látta aktívnak a Messengeren. Erre egy esetben lehet magyarázat, ha az oldalt emlékoldallá alakították és hozzátartozó kezeli azt.

A lényeg, hogy jobb, ha nem kérjük számon ismerősünket, családtagunkat azért, ha a válasz elmarad, mert lehetséges, hogy a fent említett hiba áll fenn nála is, és az alkalmazés tévesen jelzi azt, hogy elérhető.