Ildikó 18 hónap után szakított Stephen Beallel, aki kifejezetten zsarnokoskodott felette és ez megijesztette az üzletasszonyt. Beal azonban ezt nem fogadta el, elborult elmével üldözte a nőt. Amikor látta, hogy nem ért célt, kitervelte a bosszút, aminek következtében exe azonnal meghalt, két munkatársa pedig maradandó sérülést szenvedett.

A férfi nem bízott semmit a véletlenre, Ildikó magyarországi távolléte alatt szerelte be a bombát, amit egy postán érkező mobiltelefon hozott működésbe. A megrázó ügyön a helyi rendőrség mellett az FBI is dolgozott. Egy ideig Ildikó férje is a gyanúsítottak között volt, ám amíg nála semmit nem találtak, addig a volt élettárs lakása tele volt robbanószerekkel.

Hiába volt már akkor valószínű, hogy ő követte el a merényletet, közvetlen bizonyíték híján először elengedték a magát ártatlannak valló Bealt. Később kiderült, hogy a lakásán talált bombák pont olyanok voltak, mint amilyennel Ildikót felrobbantották, az FBI pedig azt is kiderítette, Beal felesége rejtélyes körülmények között halt meg. Leesett a lépcsőn, a férfi pedig nagyon hamar jelentkezett a nő hatalmas életbiztosításáért. Ez akkor senkinek nem volt gyanús, de később, a robbantási ügy felgöngyölítése során fontossá vált.

A férfi 30 év letöltendő börtönbüntetést kapott Ildikó meggyilkolásáért, tömegpusztító fegyver halált okozó használatáért; halált okozó épületrongálásért és nem bejegyzett pusztító eszköz birtoklásáért - írja a Ripost.

A férfiról előkerült felvételeken jól kivehető, ahogy bemegy az asszony üzletébe, amjd amikor Ildikó visszatért Kaliforniába, online minden lépését követte.

"Örülünk, hogy az esküdtszék ítélete igazságot szolgáltatott Ildikónak és Beal két másik, az esetet túlélő, de maradandó károsodásokat szerző áldozata számára. Nekik életük végéig viselniük kell annak a szörnyű napnak borzalmát és fájdalmát. Ez a nap nekik, családjuknak és Aliso Viejo közösségének szól" - nyilatkozta a tárgyalás végén Martin Estrada ügyész.

A megyei seriff, Don Barnes is megszólalt az ítélethozatal után. Elmondta, bár a veszteséget és az áldozatok fájdalmát nem lehet csökkenteni, de reményei szerint a közösség biztonságosabb lett a döntéssel.