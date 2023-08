Tegnap mi is beszámoltunk a megrázó hírről , miszerint váratlanul elhunyt a világhírű tinisztár, Claire Hope - akit a nagyközönség Lil Tayként ismert, és bátyja. Most kiderült, hogy sem ő, sem a testvére nem halt meg.

A halálhírt Lil Instagram-oldalán jelentették be, valamint azt is, hogy a testvére is elhunyt.

"Fájó szívvel közöljük a hírt, hogy a mi szeretett Claire-ünk hirtelen és tragikus körülmények között meghalt. Nincsenek szavak a fájdalmunkra. Halála váratlan volt, egyelőre sokkos állapotban vagyunk. Testvére halála pedig elképzelhetetlen mértékben mélyíti fájdalmunkat. Kérünk mindenkit, tartsák tiszteletben a család magánszféráját. Claire örökké él a szívünkben, hiánya mindenkinek fáj, aki ismerte és szerette őt" - írták a minap.

Azóta kiderült, hogy a 15 éves influenszer és bátyja is életben van, a fiatal lánynak feltörték az Instagram-fiókját.

"Szeretném tisztázni, hogy a bátyám és én is biztonságban vagyunk. Élünk, de teljesen összetört a szívem, és nem találom a megfelelő szavakat"

- nyilatkozta a TMZ-nek Lil Tay, aki hozzátette, hogy az elmúlt napok nagyon megviselték őt, ugyanis több szívszorító telefont és üzenetet kapott a szeretteitől.

Lil Tay rapsztárként aposztrofálja magát, de a leginkább akkor vált híressé, amikor 2018-ban videókat töltött fel a közösségi oldalaira, ahol visszatérő témája a családja és saját gazdagsága és tékozló életmódja volt.