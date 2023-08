Kevin Costner és volt felesége, Christine Baumgartner hosszú és vitákkal teli válási procedúra elé néznek legfőképp azért, mert nem tudnak megegyezni a gyerektartás összegéről. Az egykori táskatervező kevesli a színész által felajánlott összeget és azzal vádolja Costnert, hogy elhallgatta a valós pénzügyi adatait.

Az Oscar-díjas színész és volt felesége nincsenek azonos véleményen azzal kapcsolatban, hogy mekkora bevételre számíthat a jövőben Costner, ő természetesen kevesebbre becsülte a várható összeget, mint a felesége. Ezért nem jön jól a színésznek az, hogy most lencsevégre kapták, ahogy éppen egy igazán drága magánrepülővel utazik. Egy G5-ös típusról látták leszállni, melynek a javasolt kiskereskedelmi ára több mint 45 millió dollár. A használt modellek 4 millió és 10 millió dollár közötti áron kaphatók. A G5-ösök 8500 és 11500 dollár közötti óradíjjal bérelhetők is. Azt egyelőre nem tudni, hogy a sztár bérelte, vagy vásárolta a gépet - írja a Page Six.