Augusztus 31-én este ismét érdemes lesz az eget kémlelni, a szuperhold egyben kék hold is lesz. Szuperholdról akkor beszélünk, amikor a Hold a legközelebb van a Földhöz. Ilyenkor nagyobbnak és fényesebbnek tűnik, mint máskor. A hó végi szuperhold különlegessége, hogy egyben kék hold is lesz. Ez nem jelenti azt, hogy a hold színe kékre változik, az elnevezés ebben az esetben arra a különleges jelenségre utal, amikor a Hold másodszor kerül telihold fázisba egy hónapon belül. A kék holdnak sok helyen nagy jelentőséget tulajdonítanak, régen úgy gondolták, hogy változást hoz az időjárásban, ami a termésre is nagy hatással lesz.



Kék holdat utoljára 2021 augusztusában figyelhettünk meg, a következő pedig várhatóan csak 2024 augusztusában kel fel.