Egy floridai anyuka egy nap véletlenül az autóban hagyta 11 hónapos fiát, és elment dolgozni. A gyermek meghalt, a nőt pedig emberölésért vádolták. A szülői léttel kapcsolatos fájdalmas igazság az, hogy emberek vagyunk és hibázunk, olykor súlyos hibákat vagyunk képesek elkövetni, akár azokkal szemben is, akiket a világon a legjobban szeretünk. Az előbb említett anya akár lehetett volna az az anyuka is, akinek történetéről a Huffpost számolt be.

"Az egyik ok, amiért a lányom még életben van, és nem vádolnak emberöléssel, az a puszta szerencse. Még szerencse, hogy nem nyár volt. Szerencse, hogy időben megtaláltam. Becslésem szerint a lányom 30 percig ült az autóban, mielőtt megtaláltam, ami elég hosszú idő ahhoz, hogy a hőmérséklet veszélyes szintre emelkedjen, ha az egy nyári nap lett volna"

- kezdte történetét az édesanya, aki családjával este egy kirándulásról ért haza.

Mindenki kikászálódott a kocsiból, ő a csomagokat vitte be a házba, majd kipakolt és lefekvéshez készülödött a gyerekekkel. Idősebb gyermekeinek olvasott mesét, majd átment a kisebbik szobájába megnézni, hogy ő is alszik-e már. Mikor meglátta az üres ágyat, nem ijedt meg, mivel a kislánya állandóan bújócskázik, esténként lefekvés előtt hosszú percekig keresni kell, mire előbújik a rejtekhelyéről. Most így volt, kereste, hívogatta, de csak azért sem jött elő.

Az utolsó gondolata volt az, hogy talán a kocsiban maradt. Nem tudta kicsatolni a biztonsági övet, túl fáradt volt? A lényeg, hogy míg a többiek kiszálltak, ő csendben ott maradt és várta, hogy az anyukája rátaláljon. Szerencsére nem esett baja.

A lányának a történtekről csak hét évvel később tudott mesélni. Mikor megkérdezte, emlékszik-e valamire, meghökkentő választ kapott.

"Igen, tulajdonképpen emlékszem. Az autóban maradtam játszani, és átmásztam az első ülésre. De amikor ki akartam szállni a kocsiból, nem tudtam kinyitni az ajtót. Annyira csalódott voltam, hogy lábaimmal a szélvédőt rúgtam. Féltem, hogy nem jössz vissza" - mondta halkan az addigra már kamasszá cseperedett gyermek.

Néha könnyebb úgy tenni, mintha a balesetek valójában nem is balesetek, mintha a szülők valójában rossz szülők lennének. Hogy soha nem követnénk el ugyanazokat a hibákat a saját gyerekeinkkel.

"Még mindig fáj az emlék, hogy a saját lányomat az autóban hagytam. Tudom, hogy csak a véletlen egybeesés akadályozta meg, hogy a helyzet tragikusra forduljon. Mégsem az az érzésem, hogy ez visszavonhatatlanul tönkretette a kapcsolatunkat" - tette hozzá az anyuka, aki örül, hogy nem tartotta magában a szörnyű emléket, hanem a gyermekével közösen dolgozta fel azt.