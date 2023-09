A boncolási jegyzőkönyv szerint Jacksonnak halálakor több belső vérzése és ízületi gyulladása volt, a tüdeje pedig olyan heges és gyulladt volt, hogy már csak a tüdőátültetés mentette volna meg, ahhoz viszont túl beteg volt. Jacksonnak halála előtt egy évvel már kritikussá vált az állapota, egy igazságügyi szakértő szerint csoda, hogy addig életben maradt.

Tüdőtágulata és súlyos emésztőrendszeri vérzése van. Csak a tüdőátültetés mentheti meg, de túl gyenge ahhoz, hogy túlélje a beavatkozást. De a belső vérzése a legfőbb gond. Az megölheti"

– mondta akkor Jackson életrajzírója, Ian Halperin.

A boncolási jegyzőkönyvből továbbá az is kiderült, hogy Jackson a bal szemére megvakult, egy degeneratív csontbetegség miatt a gerince és az ujjai is megnyomorodtak, prosztata-megnagyobbodása volt, illetve vitiligóban és discoid lupusban is szenvedett.

A sztár testét több helyen is (a nyaka tövében, karján, csuklóján) csúnya hegek borították, karjain pedig szúrt sebek voltak, amelyeket feltehetően azok a gyógyszerek okoztak, amelyeket a krónikus álmatlanság leküzdésére adott be magának - írja az Express.

Csípőjét, combját és vállát is a fájdalomcsillapító injekcióktól származó szúrási nyomok borították.

Az orvosok később arra a következtetésre jutottak, hogy a hegei nagy része a különféle műtéteinek helye. Michael boncolása során kiderült, hogy a térde és a sípcsontja is megsérült, a vágások a hátán pedig arra engedtek következtetni, hogy nem sokkal a halála előtt csúnyán eleshetett.