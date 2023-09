Hamarosan negyedik évadával tér vissza a TV2 képernyőjére a Dancing with the Stars, amelyben hírességek profi táncpartnereikkel állnak színpadra hétről hétre. Mostanra az is kiderült, kik lesznek a sikeres műsor szereplői, a gárdában Eszenyi Enikő is feltűnt. A színésznő hosszú idő után tér vissza a képernyőre.