Az Országos Meteorológiai Szolgálat az egész ország területére első fokú figyelmeztetést adott ki a várható zivatarok miatt, felhőszakadások miatt pedig a teljes keleti országrészre.

Főként Heves, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, ahol másodfokúra emelték a riasztási szintet.

Arra figyelmeztettek, hogy ezeken a helyeken rövid idő alatt 50 millimétert meghaladó mennyiségű csapadék is eshet, amit jégeső is kísérhet. Zivatarok mentén átmeneti jelleggel viharos erejű széllökések is előfordulhatnak.