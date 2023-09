A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat megosztott néhány képet és videófelvételt a közösségi oldalán a líbiai katasztrófa helyszínéről.

„Nagyon sok gondolat kavarog bennünk ezzel a néhány nappal kapcsolatban. Ez most nem volt jó. Sok olyat láttunk, amiről azt gondolnánk, hogy elképzelhetetlen. Furcsa érzés volt szembesülni azzal, hogy esélyük sem volt az áldozatoknak, tudomásul venni azt, hogy ez a város már sosem lesz élhető. A település nagy része romba dőlt és a tengerpartot 30 kilométer hosszan törmelékek, az áldozatok holttestei és állati tetemek borítják. A máskor kék tenger most sárszínű, a gyönyörű sziklákat a parton most szétszakadt ruhák próbálják beszínezni. Derna elveszett.

A helyiek és a mentőcsapatok egy emberként, emberfeletti erővel végzik a kárelhárítást, de valójában a katasztrófa egy olyan vállfajával találkoztunk, ami feladta a leckét mindenkinek. A romok alá befolyt a sár, esélyt sem adva a túlélésre és a gátat áttörő hatalmas mennyiségű víz megállíthatatlanul söpört végig a városon másodpercek alatt elragadva mindenkit. Minden áldozatnak, akit megtaláltunk a felismerhetetlenségig összetört a teste. Nem volt esélyük.

Mi jól vagyunk. Átéltük, feldolgoztuk és készen állunk arra, hogy újra útnak induljunk. Megtettük, amit tudtunk és közel 100 áldozatot visszaadtunk a családjának" — írták a szívszorító felvételekhez.