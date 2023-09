Kulisszák mögött készült felvételeket osztott meg volt színésztársa Patrick J. Adams Meghan Markle-ról. Mint ismeretes, a hercegné egykor a Suits (Briliáns elmék) című jogi dráma szereplője volt, a képek is ebből az időszakból származnak.

Úgy tűnik nagy hibát követett el Adams, aki a nosztalgiától vezérelve kitett a közösségi oldalára néhány korábban nem látott kulisszák mögött, forgatási szünetekben készült fotót a 2019-ben véget ért szériáról. A fotókon Meghan Markle is szerepelt, akinek nem volt éppen hercegnői kisugárzása a képeken. Hogy is lett volna, hiszen akkor egyszerű sorozatsztár volt és még csak nem is ismerte Harry-t.

Hiányoznak a barátaim. Mindegyik - írta a képekhez Adams, amelyeket el kellett távolítania. A fotók helyén később bocsánatkérő üzenet jelent meg, a színész azzal magyarázta meggondolatlan tettét, hogy magával ragadták az emlékei - írja a Daily Star.

Patrick J. Adamsnek egyébként nem Markle nyomására kellett levennie a képeket, hanem a jelenleg is zajló színészsztrájk miatt, mely most - a forgatások mellett - a filmek-sorozatok reklámozását is tiltja. Adams posztja ebbe kategóriába tartozhatott, ami annyira szúrhatta a színészszakszervezet szemét, hogy azóta Adams Insta-oldala sem érhető el.

Úgy tudni, a forgatások utolsó időszaka, amikor Meghan már Harryvel volt együtt, nem volt mindig zökkenőmentes. Aaron Korsh producer korábban arról beszélt, királyi család több mindenbe is beleszólt a forgatókönyvet illetően. Oda kellett figyelniük arra, hogy Meghan karakterének száját ne hagyják el olyan szavak vagy kifejezések, amelyek a későbbiekben rossz fényt vethetnek a családra.