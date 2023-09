A férfit a The Guardian információi szerint pénteken Las Vegas külvárosában, Hendersonban tartóztatták le, majd őrizetbe vették, azóta vádat is emletek ellene emberölés miatt. A Wall Street Journal arról ír, hogy a hatóságok szerint a most 60 éves egykori drogdíler volt az aki kitalálta és végre is hajtotta a gyilkosságot.

Úgy tudni, a feltételezett gyilkos egy évekkel ezelőtti interjúban hívta fel magára a figyelmet, amikor is elmondta, hogy egy autóban ült azzal, aki végzett Tupac Shakurral. Később azt állította, ő az egyetlen élő szemtanúja a hiphop-sztár meggyilkolásának.

Tupac Shakur rendkívül népszerű volt, albumaiból világszerte több mint 75 millió példányt adtak el. A 25 éves rappert egy elhaladó Cadillackből lőtték le. Az énekes egy hét után halt bele sérüléseibe.

Egy időben szinte havonta kerültek elő "bizonyítékok" arról, hogy Tupac él, de valójában arról volt szó, hogy a rajongók nem tudtak beletörődni kedvencünk halálába.