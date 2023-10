A vashiány népbetegségnek számít, még a fejlett országokban is, ahol a lakosság több mint felét érinti. Sok gondot okozhat a mindennapokban, ezért érdemes fokozottan odafigyelnünk arra, mennyi vasat viszünk be a szervezetünkbe, illetve hogyan tesszük azt. Előfordul, hogy a vashiány az életmódunkból következően alakul ki, de az is gyakori, hogy egy betegség miatt nem jut a szervezetünk elég vashoz. Nézzük, kik a legveszélyeztetettebbek!

A vas nélkülözhetetlen nyomelem, amelynek nagy szerepe van többek között a sejtek oxigénellátásában, az anyagcsere-folyamatainkban, az enzimek, az idegrendszer és az immunrendszer működésében. A vas a vér hemoglobinjának fontos alkotóeleme, feladata, hogy megkösse és elszállítsa az oxigént a sejtjeinkhez. Ha a gyenge vasfelszívódás tartósan fennáll, akkor vashiány, később pedig vashiányos vérszegénység alakulhat ki, ami számos rendkívül kellemetlen tünettel járhat: kimerültség, szédülés, állandó fáradtságérzés, levertség, hajhullás, fejfájás, esetleg fokozott szívdobogásérzés.

A pluszkilók miatt is vashiányos lehetsz

A túlsúlyosok is annak a veszélynek vannak kitéve – pláne vashiányosként –, hogy nem hasznosul megfelelő mennyiségű vas a szervezetben. Ennek hátterében az áll, hogy túlsúly esetén a szervezetben, a krónikus betegségekhez hasonlóan, a vasfelvételt szabályozó fehérje mennyisége megemelkedhet, és ez csökkenti, illetve gátolhatja a vas felszívódását a belekből. Ha pluszkilókkal küzdünk, törekedjünk arra, hogy kiegyensúlyozott étrenddel és a sporttal elérjük az ideális testsúlyunkat! Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy ha rendszeres sportolásba kezdesz – pláne vashiányosként –, az aktív izommunka mellett kifejezetten ajánlott a vaspótlás, hogy az izmokban található vastartalmú mioglobin képes legyen az izmok tartós oxigénellátására.

Vegánok, vegetáriánusok, figyelem!

Szervezetünk a leghatékonyabban az állati eredetű termékekből képes felszívni a vasat, éppen ezért a vegetáriánusoknak 1,8-szor nagyobb mennyiségű vas fogyasztása javasolt annak érdekében, hogy ne alakuljon ki hiányállapot. Persze számos zöldség is tartalmaz vasat, de a zöld növényekben, salátákban, zöldségekben levő vas felszívódása nem olyan jó, mint az állati eredetű vas. Így akik elsősorban növényi eredetű vasat fogyasztanak, fontos, hogy C-vitaminban gazdag ételekkel párosítsák, az ugyanis támogatja a vas felszívódását. Aki vegán vagy vegetáriánus, annak a vashiány kialakulásának elkerülésére szinte kötelező a rendszeres vaspótlás. Ugyanez igaz a diétázókra is: ha fogyni vágyunk, és kalóriadeficitben vagyunk, komoly az esélye annak, hogy – más tápanyagokkal együtt – a szükségesnél kevesebb vasat viszünk be a szervezetünkbe. Akárcsak a növényi étrenden élők esetében, diétákban is elengedhetetlen a vas pótlása.

A gyógyszerekkel is vigyázni kell

Előfordulhat, hogy valaki az egyoldalú táplálkozása miatt nem jut megfelelő mennyiségű vashoz, ahogyan az is, hogy az együtt szedett gyógyszerek, ételkomponensek meggátolják a bevitt vas felszívódását. Időskorban, amikor ráadásul már több gyógyszert is szedünk, és a felszívódás nem olyan jó, mint fiatalon, szintén vashiány alakulhat ki.

A gyulladásos bélbetegségek, ételintoleranciák is gátolják a vas felszívódását

Vashiányt okozhat, ha az alapbetegségünk valamilyen felszívódási zavarral jár. Ételintoleranciák, laktóz- és gluténérzékenység, valamint a gyulladásos bélbetegségek is a vasraktárak kimerüléséhez vezethetnek, hiszen a bevitt vas nem tud a szervezetben hasznosulni. A vas ugyanis a vékonybélen keresztül szívódik fel.

Ha a fent említettek bármelyikében érintett vagy, a patikában találsz olyan vastartalmú készítményeket, amelyek különböző eredetű vashiányos állapotok megelőzésére és kezelésére is alkalmazhatóak. A laborparaméterek ellenőrzése után az adagolást és a terápia időtartamát érdemes orvossal megbeszélni.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.