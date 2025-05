Sokkoló! Több évtizedes rejtélyre derült fény — 63 év után megtalálták a 20 évesen eltűnt nőt

Hat évtizedes rejtélyt oldott meg Isaac Hanson nyomozó az év elején. A most 82 éves Audrey Backeberg mindössze 20 éves volt, amikor eltűnt, és mostanáig senki nem tudta mi történt vele és hol lehet most, ha egyáltalán még él. Az ügy most a rendőrnek köszönhetően megoldódott, az idős nő előkerült.

Több mint 60 éves rejtélyre derített fényt egy nyomozó

Forrás: Shutterstock

Kiderült a rejtély: ezért ment el otthonról és hagyta el a családját 20 évesen az anya

Isaac Hanson nyomozó az év elején nyitotta meg az úgynevezett „döglött aktát”, interjúkat készített és tanulmányozta az eltűnés tényeit. Neki köszönhetően alig néhány hónapon alatt épségben megtalálták a 63 évvel ezelőtt eltűnt Audrey Backeburget.

Az eltűnt kétgyerekes anya esete a 60-as években megrázta Reedsburg kisvárosát, amelynek 1962-ben mindössze 1800 lakosa volt. A nő 60 évvel ezelőtt, mindössze 20 évesen hagyta el otthonát és a családját, és soha nem is tért vissza a Wisconsin állambeli Reedsburgbe. Eltűnésekor Audrey Backeburg házas és két gyermek anyja volt.

Egy nyári napon elment otthonról azzal, hogy felveszi a fizetését, de soha nem tért vissza a családjához. A családot sokkolta a hirtelen költözés, és azt akarták, hogy vizsgálják ki az eltűnését. Nem sokkal azután, hogy a rendőrök elkezdték keresni őt, a család 14 éves bébiszittere azt állította, hogy ő és Audrey stoppal ment Wisconsin fővárosába, Madisonba. A bébiszitter állítása szerint onnan busszal indultak Indianapolisba, Indianába. A tinédzser úgy döntött, hogy hazatér, de Backeburg állítólag nem volt hajlandó visszamenni. Utoljára egy buszmegálló közelében látták sétálni, mielőtt 63 évre eltűnt.

Egyelőre nem világos, hogy mi késztette arra, hogy elmeneküljön a családjától. A Wisconsini Eltűnt Személyek Érdekvédelmi Szervezete szerint a házassága zűrös volt a szökését megelőző hónapokban. A szervezet szerint néhány nappal az eltűnése előtt büntetőfeljelentést is tett. A rokonai pedig ragaszkodtak ahhoz, hogy a kétgyerekes anya soha nem hagyta volna el a gyermekeit valódi ok nélkül.

A férj ellen nyomozást folytatott a rendőrség, átment egy poligráfos vizsgálaton, amivel bizonyította az ártatlanságát.

Isaac Hanson nyomozó, miután kiderítette, hol van az eltűnt nő, telefonon 45 percet beszélt vele. A nyomozó megígérte neki, hogy a beszélgetésük részleteit titokban tartja, így nem árulta el, mi miatt ment el otthonról a nő. Azt viszont elmondta: „Azt hiszem, egyszerűen csak eltávolodott és továbblépett, a saját dolgaival foglalkozott és élte az életét. Boldognak tűnt. Magabiztos volt a döntésében. Nem bánta meg”.