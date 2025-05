Minden idők legszexibb férfi lookjai a Met-gálán! Világsztárok, akik divattörténelmet írtak!

A Met-gála nemcsak a divat világának legnagyobb eseménye, de a merész, sármos és sokszor meghökkentő öltözékű férfiak ünnepe is. Most összegyűjtöttük azokat a hírességeket, akik nemcsak öltönyben, hanem stílusikonként vonultak be a Met-gála történetébe. Készülj fel: ezek a lookok nagyon extrák!

A Met-gála legszexibb férfi világsztárjai!

Karl Lagerfeld – 2008

A Chanel zsenije hozta a tőle megszokott minimalista stílust: ezüst öltöny, fehér ing, bőrkesztyű és az elmaradhatatlan napszemüveg. Lagerfeld nemcsak megjelent, hanem uralta az estét, mint egy igazi divatisten.

Karl Lagerfeld az örök ikon!

Marc Jacobs – 2012

Amikor Marc Jacobs 2012-ben egy fekete csipkeruhában érkezett, mindenki csak nézni tudott. Alatta fehér boxer és klasszikus férficipő – ez nemcsak divat, ez történelem, és stílus magas fokon.

Egy divattörténelmi pillanat!

David Beckham – 2014

A Beckham-házaspár olyan volt, mint a vörös szőnyeg királya és királynője. David fehér zakóban és fekete nadrágban sugárzott férfias eleganciát, míg Victoria a minimalista glamúrt képviselte. Ilyen az, amikor a stílus szinte zsigerből árad.

Az egyik legsármosabb világsztár!

Zayn Malik – 2016

Ki más vállalná be, hogy páncélkaros öltönyben jelenik meg? Zayn Malik a Versace futurisztikus kreációjában egyenesen úgy festett, mint egy szuperhős a jövőből. Merész, provokatív és dögös.

Az egykori One Direction énekese döbbenetesen nézett ki!

Rami Malek – 2017

Rami Malek vörös öltönye a Diortól olyan volt, mintha egy vörös szőnyegről készült álom elevenedett volna meg. Minimalista, mégis ütős, pont olyan, mint ő maga.

Rami Malek, akinek ezer arca van a színészeten kívül is!

Harry Styles – 2019

Harry egy fekete, áttetsző Gucci overálban jelent meg, amely szinte minden szabályt megszegett – és ezzel minden szemet magára vont. Csipke, fodrok, gyöngy fülbevaló egy férfias és androgün egyensúlyban. Tökéletes volt a megjelenése, amit ikonikus mosolya koronázott meg.

Harry Styles a modern idők egyik legmeghatározóbb stílusikonja!

Timothée Chalamet – 2021

Timothée Chalamet fehér Haider Ackermann dzsekiben, Converse cipőben és selyem nadrágban hozta a bohém sikket. Mintha csak odasétált volna, mégis úgy festett, mint egy modern király, mindezt csak beszédes tekintete múlta felül.

Igéző tekintet és egy gyönyörűen megmunkált Met-gála outfit!

Pedro Pascal – 2023

A 2023-as gálán Pascal egy vörös trench coatot és rövidnadrágot viselt, alatta fekete inggel – mindezt Valentinótól. Térdig érő zokni és katonás cipő tette teljessé a megdöbbentően szexi szettet. A világ azóta sem tette túl magát ezen a lookon.