Emojik jelentése: pikáns emoji kombinációk, amivel felpörgetheted a párkapcsolatod

Fánk és a banán? Kígyó és tulipán? A flört és vonzódás kifejezésére használt emojik kombinációja nem mindig egyértelmű, de ne aggódj, segítünk megfejteni a kódokat! Miután a pikáns emojik jelentése már nem okoz gondot, használd őket az online flörtölés során. Így remekül fel tudjátok izgatni egymást, és fokozhatjátok a vágyat a következő alkalomig, amikor újra egyedül vagytok.

Emojik jelentése: tudd meg, hogyan használhatod őket izgalmas üzenetek küldésére!

Forrás: Shutterstock/McLittle Stock

10 pikáns párosítás, amivel az emojik jelentése nem lesz titok többé

Ha még csak most ismerkedsz a szexi emojizás világával, könnyen úgy érezheted, hogy szótárra lenne szükséged ahhoz, hogy megfejtsd, mit is jelent pontosan néhány kombináció, vagy hogy egy férfi miért reagál egy meghívásra egyetlen padlizsán emojival. Fontos tudnod: nincs kőbe vésett szabály az emoji párosításokra! Amíg valamilyen logikus módon közvetítik a mondanivalódat, bátran használhatsz bármilyen szimbólumot a pajzán szavak helyett. Összeállításunkban 10 emoji párosítást találsz, azonban mielőtt belevágnánk, egy kis emlékeztető: a pajzán emojiknak is megvan a maga ideje és helye!

Csak olyanokkal használd őket, akikkel tényleg komfortosan érzed magad. Használd a józan ítélőképességet, és ne küldözgesd őket kéretlenül.

1. Zuhany + Őszibarack + Padlizsán emoji

Shutterstock

Csináljuk a zuhany alatt. A fürdőszoba mindig egy izgalmas hely, ahol nemcsak a tisztálkodásra, hanem néha bizony piszkos, de élvezetes dolgokra is sor kerülhet.

2. „OK” kéz + Mutatóujj emoji

Shutterstock

Szeretkezni akarok veled. Ez az emoji párosítás egyértelműen az intimitásra és a vágyra utal.

3. Banán + Fánk emoji

Shutterstock

Benne vagy egy kis pajzán popószexben? Ezt az emojit érdemes olyan személynek küldened, akivel már régóta megvan a bizalom és a játékos hangulat.

4. Nőknek: Nyelv + Taco + Izzadságcseppek emoji

Shutterstock

Addig kényeztetlek orálisan, amíg el nem élvezel. Garantáltan olyan szaftos lesz a helyzet, mint egy jól megtöltött taco!

5. Férfiaknak: Száj + Padlizsán + Tűzijáték emoji

Shutterstock

Addig kényeztetlek orálisan, amíg el nem jutsz a csúcsra. Garantáltan felrobbansz, mint egy tűzijáték!

6. Integető kéz + Őszibarack + Mosolygó arc szarvakkal emoji