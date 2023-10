Mindenkit figyelmeztettek már arra, hogy tilos lenyelni a rágógumit. Most kiderült, van-e valóságalapja annak, hogy sokáig a gyomorban marad.

Mindenki nyelt már le véletlenül vagy akár direkt rágógumit, ahogy mindenki hallotta már az ezzel kapcsolatos rémisztgetéseket is. Régóta terjed az a mítosz, hogy 7 évig is a gyomorban maradhat a lenyelt rágó, most szakértők árulták el, hogy igaz-e ez a feltételezés.

Simon Travis, az Egyesült Királyságban található Oxfordi Egyetem klinikai gasztroenterológus professzora leszögezte, hogy ez egy tévhit.

„Fogalmam sincs, honnan ered a mítosz – csak azt tudom elképzelni, hogy azért mondták ezt, mert meg akarták akadályozni, hogy a gyerekek rágózzanak. A rágógumi lenyelése csak akkor káros a szervezetre, ha túlzásba visszük" - mondta a professzor. Napi három vagy annál több rágógumit már nem ajánlatos lenyelni.

„Ha lenyelünk egy rágógumit, az átmegy a gyomron, bejut a bélbe, a másik végén pedig változatlan formában távozik" - mondta Travis. „Vannak olyan esetek, amikor a rágógumi csecsemők, vagy gyerekek beleibe kerül, és ha sokat nyelnek, elzárodást okozhat, de a több mint 30 éves gasztro-szakorvosi gyakorlatom során soha nem láttam ilyet" - tette hozzá a professzor.

Ha tehát nincsen semmilyen elzáródás a bélrendszerben, és nincsenek egyéb gyomor- vagy bélrendszeri problémák, akkor egy-egy rágó lenyelése nem okozhat gondot - írja a CNN.