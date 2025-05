Ki nem találnád, melyik világsztár volt ott a pápaválasztáson — a Grammy-díjas énekes a a Szent Péter-bazilika előtt ácsorgott a tömegben - FOTÓ

A 31 éves Harry Styles a vatikáni Szent Péter téren összegyűlt tömegben állt, amikor rajongók kiszúrták és lefotózták, ahogy az új pápa megválasztására vár.

Harry Styles-nak is fontos volt az új pápa megválasztása

Forrás: AFP

Szemfüles rajongók szúrták ki a tömegben Harry Styles-t

A Grammy-díjas énekest kék kabátban, napszemüvegben és egy szürke baseballsapkában látták, amely már jó ideje nem kapható, és amelyen a „Techno is My Boyfriend” felirat díszelgett. Úgy tűnik, a sztárnak is fontos volt, hogy első kézből tudja meg, hogy Ferenc pápa után ki ül majd a Vatikán trónjára, ki vezeti tovább a római katolikus egyházat. A Vatikánban a tömegben lévő Stylesról készült fotó vírusként terjedt el. Az egyik rajongó azt írta az X-re XIV. Leó pápa képe mellé, hogy „a pápa nem tudta, hogy Harry Stylesnak integet”.