Lusta fogyás? – Trükkök, amikhez még az ágyból sem kell felkelni

4. Rágózz – De ne stresszből

A TikTok-videóban felbukkanó tippek közt a rágózás is helyet kapott. És ez nem is butaság: a rágás csökkentheti az étvágyat, és bizonyos tanulmányok szerint az agy elhiszi, hogy „evett”. A cukormentes rágó ráadásul még a fogadra is vigyáz – ez már majdnem wellness!

5. Ne egyél, miközben scrollozol

Az egyik legrosszabb szokás, amit TikTokon is rendre szóvá tesznek, az a figyelmetlen evés. Ha kajálás közben telefonozol, sorozatot nézel, vagy a kommenteket olvasod a „hogyan fogytam le 5 kilót 3 nap alatt” videó alatt, akkor észrevétlenül vihetsz be a kelleténél - sokkal - több kalóriát. A tudatos evés segít, hogy időben észrevedd, ha már elég volt.