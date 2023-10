A Ben-Hur, A majmok bolygója, a Tízparancsolat, az Agónia és extázis, A gonosz érintése sztárjának csak a híres filmjeit felsorolni is kihívás, de a karrierje mellett az élete is számos érdekességet rejt. A 100 éve született Charlton Hestonra emlékezve összegyűjtöttünk egy nagy adagot belőlük.

A nagymamájától és a nevelőapjától kölcsönözte a művésznevét

1923. október 4-én egy Illinois állambeli kisvárosban született, John Charles Carter néven. Nem akart John Carter néven színészkedni, mivel egy híres képregényhőst is így hívnak, ezért inkább művésznevet választott. A Charlton az anyai nagymamája lánykori vezetékneve volt, a Heston pedig a nevelőapja vezetékneve.

Hálás volt egy gyerekkori focibalesetnek

Középiskolás korában focizás közben eltörte az orrát, ami nem teljesen úgy forrt össze, ahogyan korábban kinézett. Heston később úgy nyilatkozott, hogy a hollywoodi karrierjének minden bizonnyal használt az a sasorrú profil, amit ilyen különös módon szerzett meg.

Hat évtizeden át tartott a karrierje

1941-ben szerepelt az első filmjében, és 2003-ban az utolsóban. Hat évtizeden át számított Hollywood egyik legendás hősének, aki több mint 100 filmben szerepelt, és maradandót alkotott a történelmi eposzok, a sci-fik és a katasztrófafilmek műfajában is.

Harcolt a második világháborúban

1944-ben csatlakozott az amerikai hadsereg légierejéhez, és rádióoperátorként, valamint légi lövészként szolgált, az egységének az alaszkai Aleut-szigetek volt az állomáshelye. A háború végére főtörzsőrmesteri rangot ért el.

Örökbefogadással tette teljessé a családját

Még a második világháború alatt, a bevonulása előtt nem sokkal vette el feleségül az egyetemista Lydia Marie Clarke-ot, aki aztán élete végéig a párja maradt, miközben színésznő és fotós vált belőle. Született egy fiuk, és azt szerették volna, hogy a második gyerekük mindenképpen egy kislány legyen, ezért aztán örökbefogadással mentek biztosra.

Defekt miatt késett el az Oscar-gáláról

A karrierje csúcsára az 1960-as Ben-Hur főszerepével ért el, amiért az Oscar-díjat is elnyerte. Az aranyszobrocskát még egyszer megkapta 1978-ban, akkor a humanitárius tevékenységét ismerték el egy különdíjjal. 1972-ben pedig csak díjátadónak kellett volna lennie a gálán, de egy durrdefekt miatt nem ért oda időben, és Clint Eastwood ugrott be helyette. A beszéd végére viszont megérkezett Heston is, és már ő fejezte be a ceremoniális feladatot.

Hozzáfért az Egyesült Államok legféltettebb atomtitkaihoz

Méghozzá azért, mert egy időben ő mondta fel a narrációt azokhoz az oktatófilmekhez, amiket az atomfegyverek kezelésével megbízott katonáknak vetítettek. Ehhez természetesen száz százalékosan megbízhatónak kellett lennie, és a létező legmagasabb szintű átvilágításon esett át.

Betegen csinálta végig A majmok bolygóját

Influenzával küzdött a híres sci-fi forgatása idején, de a producerek ennek ellenére belehajszolták a felvételekbe, sőt külön tetszett nekik, hogy rekedtesebb így a hangja, és meggyőzőbb a szenvedése. A híresen atletikus testi adottságokkal rendelkező Heston később ezt nevezte az egyetlen fizikailag megterhelő filmjének.

Imádta a fegyvereket

Nem csak gyűjtötte az antik és új fegyvereket egyaránt, amikből több mint 400 darabos kollekcióval rendelkezett otthon, de a Nemzeti Lőfegyver Szövetség elnöke is volt is egy időben. Ilyen minőségében harcosan kiállt a fegyverviselési jogok korlátozása ellen, de más társadalmi ügyekben is hallatta a hangját: az 1960-as években a polgárjogi mozgalmat támogatta, Martin Luther King híres menetén is részt véve.

Szembe kellett néznie az Alzheimer-kórral

Időskorában a feleségével egyszerre kellett megküzdeniük a rákkal, de mindketten sikeresen legyőzték a betegséget. Egy legyőzhetetlen ellenség viszont már őt is legyűrte: 2002-ben diagnosztizálták Alzheimer-kórral, és 2003-ban teljesen visszavonult a nyilvánosságtól. 2008. április 5-én hunyt el, a halálának közvetlen oka tüdőgyulladás volt.