A mesterséges intelligencia fejlesztése (MI) nagyon hosszú ideje, már 1956 óta zajlik. Az elmúlt években egyre több területen jelent meg, amellyel egyre több lehetőség nyílt meg előttünk, de ezzel együtt komoly kockázatokat is rejt magában. Emiatt is fontos, hogy az adatvédelem egyre nagyobb hangsúlyt kapjon - hangzott el több alkalommal is a hétfői az Embereké az elsőbbség - Felelősségteljes irányítás a mesterséges intelligencia korában című nemzetközi konferencián.

Mit kell tudni a mesterséges intelligenciáról? A mesterséges intelligencia egy olyan gép, A mesterséges intelligencia egy olyan gép, amely képes tanulni, döntéseket hozni és cselekedni - ideértve különféle emberi funkciókat, például az észlelést, a gondolkodást, a tanulást, a problémamegoldást és sok más egyéb tevékenységet - akkor is, ha olyan szituációval találkozik, amellyel még azelőtt soha. Nem minden mesterséges intelligencia képes erre, ugyanakkor a körülöttünk lévő általános alkalmazások többsége - amit a nagyközönség is ismer - ma már ilyen. Az ilyen típusú AI memóriaképességgel rendelkezik, így a múltbeli információkat, tapasztalatokat használja fel a jobb jövőbeli döntések meghozatalára.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke szerint több kérdést is meg kell vizsgálni a mesterséges intelligencia kapcsán. Koltay Tamás elmondta, új szemléletet kell alkalmazni az adatvédelem terén, etikai normákra van szükség, azért, hogy a rendszer mindenki számára igazságosan hozzáférhető legyen.

Az Európai Unióban évek óta zajlik a munka, hogy átfogó szabályozás készüljön az MI kezelésére, idén nyáron az Európai Parlament elfogadta az álláspontot, amely szerint az Európában használt MI rendszereknek átláthatóknak, biztonságosaknak, nyomon követhetőknek kell lenni - hangsúlyozta az NMHH elnöke.

Szó esett arról is, hogy a média világában is egyre nagyobb a nyomás az MI használatát tekintve, amely hatalmas mennyiségű szöveg és mozgókép létrehozását teszi lehetővé, azonban van egy "sötét oldal": az álhírek, megtévesztő tartalmak fenyegetik az információs integritást, egyre nehezebb megkülönböztetni a virtuálist és a valóságost.Ezért nagyon fontos, hogy olyan technológiát fejlesszenek, amelyet felelősen és etikusan lehet alkalmazni - tette hozzá Koltay András.

Az NMHH elnöke tovább elmondta, hogy az MI-t sokkal fejlettebbnek mutatják, mint amilyen valójában. Igaz, hogy képes összetett feladatokat elvégezni, különféle adatokat feldolgozni, de úgy szemlélni a világot, soha nem fogja tudni, ahogyan mi emberek vagyunk képesek érezni, tapasztalni, döntést hozni. Sokszor úgy tűnhet, hogy a mesterséges intelligencia egy független modell, akinek szabad akarata, gondolatai vannak, de ez csak puszta megtévesztés, az MI döntések matematikai modellek alapján jönnek létre.

Az MI csak füst és tükör, bár meglepően értelmes eredményeket tud produkálni, de ezek mögött nincs valódi tudatosság, a legfejlettebb és legösszetettebb utánzógépünk" - fogalmazott az NMHH elnöke.

Amellett azonban nem szabad elmenni, hogy az MI rohamosan fejlődik és terjed, a mindennapi életünk szerves részévé válik, ezért is nagyon fontos, hogy szabályozzuk, keretek közé állítsuk a használatát.

A mesterséges intelligencia sokkal többet jelent, mint egy technológia, rengeteg lehetőséget rejt magában társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt. Koltay András hozzátette: a technológia fejlődése elképesztő sebességű, amiről ma még csak álmodunk, holnap már valóság lehet, gondoljunk például az önvezető autókra vagy az egészségügyi diagnózist felállító virtuális asszistensekre.

Koltay Tamás után Adrian Gonzalez Sanches, a Microsoft egyik spanyolországi vezetője, egyetemi tanár előadásában leszögezte: az MI új korszakába léptünk, hónapról hónapra fejlődik a tudása, mind a mélytanulást, mind a képfelismerést tekintve, igazi forradalom zajlik. A Microsoft szerint az MI használatával sok pénzt lehet spórolni, és a társadalomra is jótékony hatással lesz - fűzte hozzá.

Ugyanakkor hozzátette, hogy az MI-hoz nem állhatunk naivan, fontosak a szabályok, az óvintézkedések. A cél az, hogy a mesterséges intelligencia ellenőrzött kereteken belül, átláthatóan működjön és megfelelő védelmet kapjanak a személyes adatok.

Bárd Imre, a hollandiai Mesterséges Intelligencia az Oktatásban Nemzeti Laboratórium kutatója arról beszélt, iskolákban indítanak programokat az MI használatának tesztelésére.

Hogyan viszonyulnak az oktatásban a ChatGPT-hez? A ChatGPT 2023 januárjában jelent meg, Veszelszki Ágnes pedig az elsők között volt , akik felmérést végeztek a programmal kapcsolatban. Egy májusi felmérés során 120 oktatót, tanárt kérdezett meg arról, hogy mit tudnak a ChatGPT-ről. Az eredményekből arra következtetett, hogy a legtöbbet a felsőoktatásban dolgozók tudtak erről az új technológiáról, kicsivel kevesebbet a középiskolákban dolgozók és még kevesebbet az általános iskolák tanárai.

Ugyanakkor elmondta, hogy tisztában vannak azzal, hogy nem jelent minden problémára választ az MI. A kutató szerint fontos azzal is foglalkozni, hogy az emberek elkezdtek érzelmileg kötődni a chatbotokhoz, emiatt is elengedhetetlen egy használati utasítás, egy szabályzat megalkotása, mindezt oly módon, hogy ne korlátozza az MI fejlődését.

A további előadásokban és panelbeszélgetésekben olyan kérdésekről esett szó, hogy mire használják a technológiai platformok, a távközlési cégek és a médiavállalatok a mesterséges intelligenciát, hogyan lehet növelni az emberek tudatosságát az MI-biztonsággal kapcsolatban, illetve melyek az MI-szabályozás főbb irányai.