„Majdnem hét évbe telt, mire megtanultak járni, de sikerült eljutnunk odáig, és most nagyon jól vannak" - kezdi az anya, a 30 éves Chelsea Torres Idahóból. Nem volt mindig ennyire bizakodó; miután 2016 júniusában rájött, hogy terhes, az egyik vizsgálat során közölték vele, hogy a lányai összenőttek.

„Nem emlékszem túl sokra abból a pillanatból, mert minden elsötétült" – teszi hozzá. „Annyira megdöbbentem és megrémültem. Csak arra tudtam gondolni, hogy nem fogják túlélni."

„Miután kiderült, hogy Callie és Carter összenőttek, az orvosok elmondták, nagyon valószínűtlen, hogy a lányok 24 óránál tovább élnek majd a születésük után, és ha mégis, akkor rengeteg egészségügyi problémájuk lesz" - árulta el az anya. Az ikrek végül császármetszéssel jöttek világra.

„Fogalmam sem volt, hogyan ápoljam vagy fogjam meg őket. Kellett egy kis idő, míg megszoktam" - árulta el Chelsea Torres. A lányok három hónapos korában úgy döntöttek, hogy nem választják szét őket, mivel a belső szerveik, főleg a beleik túlságosan összefonódtak. „Az orvosok is egyetértettek abban, hogy ez a legjobb döntés" - mondta az anya a Metrónak. Hozzátette, kezdetben félt az ikrekkel kimenni az utcára, és olykor még mindig tart attól, hogy az emberek mutogatnak majd rájuk és kinevetik őket. Nagyon nehéz volt ezzel megbirkozni. Utálom, hogy még most is idegesít, mert úgy érzem, hogy nem védem meg a gyerekeimet" — mondta Torres, aki maga varrja a kislányok ruháit is.

„Most próbálnak többet sétálni ahelyett, hogy a tolószéküket használnák, és csodálatosan teljesítenek. Azt is tudják, hogy bármit megtehetnek, amit csak szeretnének. Eddig is dacoltak az esélyekkel, és továbbra is ezt fogják tenni."

