A Vangelia Pandeva Dimitrova néven is ismert Baba Vanga 1996-ban hunyt el, de próféciái és jóslatai azóta is felkeltik az emberek figyelmét. Követői meg vannak győződve arról, hogy megjósolta a globális felmelegedést és a 2004-es cunamit, de egyesek szerint a szeptember 11-ei terrotámadásokat is. Úgy vélik, a jelenleg Izrael, valamint a Gázai övezet fennhatóságát gyakorló iszlamista csoport, a Hamász között zajló konfliktust is előre megjósolta: Európával vívott "nagy muszlim háborút" vizionált.

A Vanga jóslatai körüli bizonyosság azonban továbbra is erősen vitatott: egyesek szerint az is kétséges, hogy valóban minden jóslat hozzá köthető azok közül, amelyeket neki tulajdonítanak - ahogyan az is kérdéses, hogy helyesen értelmezték-e azokat - írja a Daily Star.