A Business Insider arról ír, hogy a gombafertőzés leginkább az úgynevezett Cavendish banánt támadja. Tudni kell, hogy ez banán az, amely a világ összes termésének körülbelül 47 százalékáért felelős. Többek között azért népszerű, mert a leghosszabb az eltarthatósága és a legtöbb baktérmiumnak ellenáll.

A tudósok szerint a Cavendish banánt a gomba 10 év alatt pusztíthatja ki teljesen, tehát addig kell kitalálni valamit a megfékezésére.

A banán - bár nem mindenkinek és nem minden napszakban érdemes fogyasztani - nem csak finom, de egészséges is. 10 dekájában például sokkal több vitamin van, mint ugyanannyi almában. Például ötször annyi benne az A-vitamin és a vas, és háromszor annyi benne a foszfor, emellett sok, az optimális szívműködéshez elengedhetetlen káliumot, magnéziumot is tartalmaz. Az érett banán rostjai javítják a bélfunkciókat, így hashajtóként is kiválóan működik. És mivel kis mennyiségben triptofánt is tartalmaz, a szintén benne található B6-vitaminnal együtt a szerotonintermelést is elősegíti, azaz a hangulatunkat is pozitívan befolyásolja.