1. Vitaminban gazdag, rostban dús

Tudtad, hogy 10 deka banánban sokkal több vitamin van, mint ugyanannyi almában? Például ötször annyi benne az A-vitamin és a vas, és háromszor annyi benne a foszfor, emellett sok, az optimális szívműködéshez elengedhetetlen káliumot, magnéziumot is tartalmaz. Az érett banán rostjai javítják a bélfunkciókat, így hashajtóként is kiválóan működik. És mivel kis mennyiségben triptofánt is tartalmaz, a szintén benne található B6-vitaminnal együtt a szerotonintermelést is elősegíti, azaz a hangulatunkat is pozitívan befolyásolja.

2. Gyorsan feltölt energiával

Mindannyian kerülünk olyan élethelyzetbe, amikor nincs idő leülni nyugodtan enni, de muszáj néhány falathoz jutnunk. Ilyenkor sokan egy csokit vagy szendvicset választanak, pedig mi sem megfelelőbb erre, mint a banán. Ez a gyümölcs edzés előtt is kitűnő, pláne azoknak, akik nem akarnak teli hassal sportolásba kezdeni, de szeretik, ha pár falat mégis van a gyomrukban. Akik hosszabb testmozgásba kezdenek, azok is bátran fogyasszák, 2 banán akár egy kétórás edzésre is elég energiát szolgáltat.

3. Gyógyír a másnaposságra

A banánban található számtalan vitaminnak hála másnaposság ellen is bevethető ez a déligyümölcs, érdemes joghurttal és mézzel elkeverve, turmixként fogyasztani. Így azonban már nem csak vitamin-, de kalóriabomba is, de "baj" esetén nyugodtan éljünk vele.

4. Csökkenti a menstruációs görcsöket

A benne található B6-vitaminnak köszönhetően a banán enyhíti a menstruációs fájdalmat is, várandós kismamáknak pedig azért ajánlott, mert a reggeli rosszullét is megúszható vagy mérsékelhető,ha a felkelés után banánt fogyasztanak.

5. Véd a gyomorfekély és gyomorégés ellen

Az emésztőrendszerben található nyálka mennyiségének növelésére is képes a banán, ami azért fontos, mert ez nyújt védelmet a gyomorfekély ellen. Mivel ez a nyálka védőréteget képez a bél belső falán, illetve segít semlegesíteni a savakat, gyomorégés ellen is kitűnő gyógyszernek bizonyul.

+1 A héja sem feltétlenül szemét

Kevesen tudják, hogy a ha a banánhéj belsejével bedörzsöljük a szúnyogcsípést, enyhül a viszketés.