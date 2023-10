Nem árulok az interneten semmilyen, gyógyhatásúnak mondott készítményt, online felületeken nem reklámozok semmilyen, gyógyhatásúnak mondott eljárást! Ezt hangsúlyoznom kell, mert ismét visszaéltek a nevemmel és a képmásommal az internetes felületeken. Most parazitákkal és vérnyomás problémákkal kapcsolatban, korábban körömgomba, illetve visszerek és véráramlási zavarok otthoni kezeléséhez kötődően éltek vissza a nevemmel és a képmásommal a rám hivatkozó álinterjúban, álhírben. Erre az engem érintő legújabb jogsértésre, a fogyasztók megtévesztésére is alkalmas szövegre és fotókra a barátaim és ismerőseim hívták fel a napokban a figyelmemet - írja Karikó, akinek a közleményét a Szegedi Tudományegyetem tette közzé.

A fentiek alapján ismételten rögzítenem kell: gyógyhatásúnak mondott készítmény vagy eljárás hirdetésében, reklámozásában nem vettem és nem veszek részt, ehhez sem a nevem, sem a képmásom felhasználását nem engedélyeztem, ezzel kapcsolatban interjút, tanácsot nem adtam, nyilatkozatot nem tettem, sajtótájékoztatót nem tartottam. Úgy vélem, az ilyen magatartás polgári és személyiségi jogaim megsértése, továbbá a személyes adataim jogosulatlan, visszaélésszerű kezelése, emellett a fogyasztók tisztességtelen megtévesztése is. Mindez a büntetőjog hatálya alá is tartozhat. Ezért is bízom abban, hogy az illetékes hatóságok, hivatalok, szervek haladéktalanul intézkednek, megteszik a szükséges lépéseket!Mindenkit arra kérek, hogy az interneten és a közösségi fórumokon megjelent és megjelenő hirdetésekben nekem tulajdonított mondatokat, állításokat semmilyen körülmények között se azonosítsák személyemmel, a reklámozott terméket hozzám ne kössék! A kutatómunkámon, szabadalmaimon alapuló fejlesztésekről és készítményekről megbízható forrásból, például az orvosoktól és a gyógyszerészektől érdeklődjenek! - tette hozzá a tudós.