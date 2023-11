A Virginia állambeli George Mason Egyetem és a Haditengerészeti Kutatólaboratórium most együtt dolgozik egy korai figyelmeztető rendszer létrehozásán, mivel attól tartanak, hogy az internet leáll. A kutatócsoport szerint valóságos internetes apokalipszis következhet be egy napvihar miatt.

A napviharok akkor fordulnak elő, amikor a Nap hatalmas energiakitöréseket bocsát ki. Ezek a jelenségek elektromos töltések és mágneses mezők áramát küldik a Föld felé körülbelül hárommillió mérföld per órás sebességgel - írja az Unilad.

Tudni kell, a napviharok nagyon ritkán fordulnak csak elő. Kutatók szerint annak az esélye, hogy egy ilyen elérje a Földet, egy évtizedben 1,6-12 százalék lehet. A legintenzívebb, valaha feljegyzett geomágneses vihar, ami Carrington-eseményként vált ismertté 1859-ben olyan heves volt, hogy a szokásos 3-4 nap helyett 18 óra alatt érték el a Földet a töltött részecskék. Ez a távíró, illetve telefonvezeték-hálózat látványos szikráin kívül szinte semmilyen hatással nem volt a társadalomra vagy a gazdaságra. 1989-ben azonban egy kisebb koronakidobódás már 9 órára megbénította a kanadai Quebec tartományt.

A téma ismert kutatója, Dr. Benjamin Pope szerint egy százalék esélye van annak, hogy egy ilyen esemény tíz éven belül bekövetkezik, de az évszázad végéig mindenképp elér minket egy ilyen vihar. A már most is erős napkitöréseket az elkövetkező években még újabbak, még erősebbek követik, melynek tetőpontját 2025-re várják a tudósok. Mivel a Földnek is van saját mágneses mezője, az ilyen napkitörések nemcsak a műszaki berendezésekre, hanem akár az időjárásra is hatással lehetnek. Arra egyelőre nincs bizonyíték, hogy az emberi vagy az állati szervezetre gyakorol-e bármilyen káros hatást a napkitörés.