Több kereskedelmi üzletlánc, így a PENNY Market Kft., a Lidl Magyarország, a Rossmann és a Mountex is zárva lesz december 24-én, a megelőző napokban azonban a boltok jellemzően hosszabb nyitva tartással várják majd a vásárlókat.

A PENNY vezetése a munkavállalói és a vásárlói érdekeit megvizsgálva döntött úgy, hogy december 24. és 26. között 230 magyarországi üzletét egységesen zárva tartja. Az üzletlánc ezzel párhuzamosan december 22-én és 23-án meghosszabbított nyitvatartással, este 22 óráig várja a vásárlókat. December 27-től pedig már a szokásos üzemidőben tartanak nyitva.



A Lidl szintén jelezte, hogy mind a 200 üzletük zárva tart december 24-én. A társaság a család fontosságára hivatkozott, amikor úgy döntöttek, hogy a szeretet ünnepére mind a 8500 munkavállalójuk számára szabadnapot biztosítanak. Vásárlóik érdekeit is szem előtt tartják, akiket december 23-án meghosszabbított nyitvatartással várnak.



A Rossmann a cég honlapján jelentette be korábban, hogy szabadnapot biztosít munkatársai számára december 24-én, így ezen a napon több mint 200 üzletüket zárva tartják. Ugyanakkor közölték, hogy a következő hetekben zajlik az egyeztetés azokkal a bevásárlóközpontokkal, ahol kötelező érvényű nyitvatartás vonatkozik a Rossmann üzletekre is, a Rossmann bízik abban, hogy itt is zárva tudnak majd tartani.



A leginkább a túrázók körében népszerű, outdoor ruházatot és kiegészítőket forgalmazó magyarországi kereskedelmi vállalat, a Mountex szintén úgy döntött, hogy december 24-én a családokat helyezi előtérbe és zárva tartja minden hazai áruházát.