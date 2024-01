A 31 éves Biffy Hell és zenész férje, a 30 éves Brandon rendkívül jó hangulatban töltötték második közös gyerekük születését. Miután Biffy az első szülését traumatikusnak élte meg úgy döntött, ezúttal nem kórházban, hanem egy szülőközpontban fog életet adni gyerekének. "Nem szerettem volna hagyni, hogy az első szülésem tapasztalatai irányítsák a másodikat" - mondta az anya. Énekelni, nevetni és mozogni kezdett, hogy elterelje a figyelmét a fájásokról.

"Nagyon izgatott voltam. Nem voltak olyan nagy fájdalmaim" - árulta el Biffy, aki a kisfia megszületése előtti fél órában hagyott fel a dalolással, addig folyamatosan énekelt, körülbelül 5 órán át. "A szülés teljesen más élmény volt" - nyilatkozta Biffy. "Annyira szerencsésnek éreztem magam, hogy ilyen élményben volt részem". Másokat is arra biztat, hogy, próbálják ki az éneklést, akkor is, ha nincs jó hangjuk, mert tényleg segít. Szerinte az ő második szülése olyan volt, mint egy nyaralás - írja a New York Post.