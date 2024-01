A Mályvavirág Alapítvány tizenegyedik alkalommal csatlakozik a European Cervical Cancer Association (ECCA) kezdeményezésére létrejött Európai Méhnyakrák Megelőzési Héthez.

Az esemény időszakában, január 22. és 28. között az alapítvány az országos Mályvavirág Pontok, több mint 200 település, védőnői szolgálatok, egészségfejlesztési irodák segítségével különböző rendezvényekkel, kerekasztal-beszélgetésekkel és előadásokkal mutat rá arra, miért elengedhetetlen a rendszeres méhnyakszűrésen való részvétel. A programokról nem hiányozhat az elmaradhatatlan gyöngyfűzés sem: az országszerte elkészített gyöngy karkötőket ezúttal is eljuttatják nőgyógyászati daganattal érintetteknek, azzal az üzenettel, hogy nincsenek egyedül.

Az idei, Gyöngy-percek elnevezésű eseménysorozat azt hangsúlyozza, hogy a méhnyakszűrés mindössze néhány percet vesz igénybe, de megelőzhet, vagy még időben felfedezhet egy nagyon komoly betegséget.

Neked mi a motivációd?

A középpontban idén a motiváció áll. Magyarországon a szűrési hajlandóság sajnos nem éri el a skandináv országok 90%-os arányát. Ennek oka lehet többek között például egy rossz élmény, a szociális háttér vagy az alacsony egészségértési szint. A Mályvavirág Alapítvány célja, hogy felderítse, mi állhat a háttérben, és segítse azokat, akik még hezitálnak a szűrővizsgálaton való részvétellel kapcsolatban.

A hét folyamán az Alapítvány social media felületein ismert emberek és túlélők osztják meg azt, őket mi motiválja arra, hogy időről időre elmenjenek méhnyakszűrésre.

Mindemellett a Budapesten utazók a metró aluljárókban, a debreceniek pedig a DKV járművein figyelemfelhívó plakátokkal találkozhatnak.

A Megelőzési Héten arra is törekszenek, hogy minél szélesebb körben készülhessen el a szűrési motiváció témáját vizsgáló felmérés ennek a kérdőívnek a segítségével:

A Mályvavirág arra kéri a 20 év feletti hölgyeket, hogy töltsék ki a kérdőívet!

"A Mályvavirág Alapítvány 2024-ben azon dolgozik, hogy kiderüljön, mi az, ami visszatartja a nőket attól, hogy rendszeresen részt vegyenek méhnyakszűrésen. Itthon minden évben 1000-nél is több méhnyakrák-diagnózis születik*, és több száz nő veszti életét egy olyan daganatos betegség miatt, amelyet egy vírus, a humán papillomavírus (HPV) okoz, és ami megelőzhető. A méhnyakszűrés csak pár percig tart, de életet menthet!" - fogalmaz Tóth Icó, a Mályvavirág Alapítvány elnöke.

Az Alapítvány hazai és nemzetközi platformon is azért dolgozik, hogy elősegítse az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azon célkitűzésének megvalósulását, hogy a méhnyakrák teljesen eltűnjön a Föld színéről. Ehhez a WHO szerint arra van szükség, hogy 15 éves korukra a lányok legalább 90 százaléka megkapja a HPV elleni védőoltást, a felnőtt nők legalább 70 százaléka rendszeresen járjon szűrésre, illetve azon nők közül, akiknél elváltozást okoz a HPV, legalább 90 százalék kapja meg a megfelelő kezelést akár rákmegelőző állapot, akár rákos invazív állapot fennállása esetén.

Az Alapítványról:

A Mályvavirág Alapítvány 2013 májusa óta dolgozik a HPV-prevencióért és a nőgyógyászati daganattal érintettekért. Fő célja a megelőzés, azaz a szűrések és a védőoltások népszerűsítése annak érdekében, hogy a méhnyakrákos és az egyéb nőgyógyászati daganatos megbetegedések, halálozások száma jelentősen csökkenjen. Célja továbbá az érintettek támogatása és a teljes betegútjuk segítése. Az alapítvány 2017-ben csatlakozott az Európai Nőgyógyászati Daganatok Társaságának (ESGO) betegszervezeti hálózatához, így nemzetközi partnerekkel dolgozhat tovább céljai megvalósításáért. Tóth Icó 2019-től 2021-ig az ESGO-Engage társelnöke volt.

A HPV és a méhnyakszűrés

A humán papillomavírusnak több mint 200 altípusa ismert. Legtöbbjüket az emberi immunrendszer legyőzi anélkül, hogy a fertőzést egyáltalán észrevennénk. Az alacsony kockázatú típusok nem rákkeltő vírusok, de okozhatnak kellemetlen tüneteket, például szemölcsöket a bőrön és a külső nemi szerveken. A magas kockázatú HPV-típusok a nemi szervek, a fej-nyaki és az anális régió hámjában okozhatnak fertőzést, melyekből idővel daganatos elváltozások alakulhatnak ki.

A HPV felelős a méhnyakrákos betegségek csaknem 100%-áért, a szeméremtestrákok 70%-áért és a hüvelyrákok 75%-áért**. A vírus azonban nem csak a nők számára jelent veszélyt. Férfiaknál kiváltó tényezője lehet a hímvessző, a végbélnyílás és a középgarat egyes rákos megbetegedéseinek. A HPV elleni védekezés két pillére a védőoltás és a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel.

Magyarországon kétféle méhnyakszűrési eljárást különböztetünk meg: a népegészségügyi szűrést, valamint az ún. opportunisztikus, azaz magánúton történő méhnyakszűrést. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) háromévente meghívót küld ki azoknak a 25-65 év közötti nőknek, akik az elmúlt három évben nem voltak méhnyakszűrésen a regiszterük szerint. A meghívó alapján megközelítőleg 40%-a megy el a nőknek a szűrésre rendszeresen.

Az opportunisztikus szűrésben a nőgyógyász orvosok magán körülmények között szűrnek, a citológiai kenetvétel évente ismételhető.