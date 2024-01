2024 január 1-től elindult a betétdíjas rendszer, vagyis egyes italcsomagolások kötelező visszaváltását ezentúl jogszabályi rendelkezések szabályozzák. A DRS (Deposit Return System) néven is ismert kötelező visszaváltási rendszerben a fogyasztó a termék árán felül egy fix betétdíjat is megfizet a vásárláskor, amelyet a csomagolás visszaváltásakor teljes egészében visszakap. A visszaváltási rendszerben a 0,1 liternél nagyobb és 3 liternél kisebb PET palackok, alumínium dobozok és nem újratölthető üvegek vesznek részt. A rendszer célja a hulladékmennyiség csökkentése, a begyűjtött csomagolások hatékonyabb újrahasznosítása, hosszú távon pedig a körforgásos gazdaság kialakítása.

A betétdíjas rendszer sikere kulcsfontosságú a fenntarthatóság szempontjából. Habár a rendszer nemrég indult el, már most számos tévhit kering róla a fogyasztók körében. A leggyakrabban felmerülő kérdésekre kerestük a válaszokat.

Drágábbak lesznek a termékek a betétdíj miatt?

Valójában nem. A betétdíj nem áremelkedés, hiszen a fogyasztó a palackok visszaváltásakor teljes egészében visszakapja a fix betétdíj összegét. Továbbá minden kereskedőnek fel kell tüntetnie a betétdíjat az ár-táblákon és a számlákon is, így a vásárló pontosan látni fogja a termék tényleges árát és a visszajáró betétdíj összegét.

Minden palack után visszajár a betétdíj?

Fix betétdíj azokért a csomagolásokért jár vissza, amelyekért a fogyasztó a vásárlás alkalmával kifizette a díjat. Betétdíjat azokra a termékekre vetnek ki, amelyeken megtalálható az erre figyelmeztető logó, és kizárólag a logózott palackok válthatók vissza a kihelyezett automatákban.

Nem is lehet még visszaváltható csomagolással találkozni...

Habár a rendszer január 1-vel elindult, az iparági szereplőknek idő kell az átállásra, amely az új címkék bevezetésén túl a termékek regisztrációját és auditálását is magában foglalja, ez pedig akár több hétig is tarthat. A gyártók többsége várhatóan tavasztól küldi a boltokba visszaváltható palackba csomagolt termékeit. A hatályos rendelet értelmében a gyártók 2024. július 1-ig értékesíthetik a régi csomagolású termékeket, amelyek a lejárati idő végéig maradhatnak a polcokon.

Miért nem lehet összenyomni a palackokat? Ez nehezíti a visszavitelt...

A DRS automata csak úgy tudja leolvasni a rajta található kódot, ha a palack összenyomás nélkül, sérülésmentesen, eredeti formájában kerül be a gépbe. A vásárló pedig csak akkor kapja vissza a betétdíj összegét, ha az automata be tudta olvasni az említett kódot. Tapasztalatok szerint más országokban is hamar megszokták a vásárlók az új rendszert, ráadásul az üres palackokat lényegesen könnyebb szállítani a teli, bontatlan társaiknál, így ez sem okozhat gondot.

Ez is csak egy újabb bonyolult rendszer a fogyasztók lehúzására...

A rendszer hatékony működése mindenki érdeke, hiszen a betétdíjas rendszer bevezetése a legfontosabb lépés a körforgásos gazdaság megvalósításához. A gyártók jelentősen csökkenthetik karbonlábnyomukat, a kereskedők a visszaváltási rendszerrel biztosíthatják, hogy a fogyasztók visszatérjenek hozzájuk, a MOHU (MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.) a visszaváltott nyersanyagok feldolgozásával foglalkozik, a vásárlók pedig biztosak lehetnek abban, hogy az általuk visszaváltott csomagolások újrahasznosulnak és nem szennyezik a környezetet.

Teljesen felesleges a rendszer, úgysem fog működni...

A visszaváltási rendszer több külföldi országban már nagy sikerrel működik. Szlovákiában 2022 januárjában vezették be, és egy év alatt a palackok 70 százalékát váltották vissza, míg Németországban, ahol 2003-ban vezették be a rendszert, mára a csomagolások közel 100 százalékát visszaváltják a vásárlók.

Magyarország le van maradva a bevezetéssel...

Magyarország kifejezetten élen jár a bevezetéssel: Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, az Egyesült Királyságban, sőt a szomszédos Ausztriában sincs még betétdíjas rendszer.

Forrás: Szentkirályi Magyarország