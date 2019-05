A Kosok meglepő könnyedséggel vonzzák magukhoz a jó embereket – vagy akár a szerelmet. A Nyilasok lelkének és szívének kapuit kinyitja a Vénusz. A Halak pedig nyugodtan rúgjanak ki a hámból, hisz nekik is kijár a szórakozás. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok!

Kos A Jupiter felkavarja az állóvizet körülötted, hátszelet ad a vadsághoz, a felfedezéshez, az ismerkedéshez, és mindemellett a Vénusz csábításra sarkall. A Merkúr harmadik égi szereplőként segíti a könnyed kommunikációt. Most meglepő könnyedséggel vonzol magadhoz jó embereket vagy akár a szerelmet! Kell ennél több? Igen, te magad, úgyhogy szombaton semmiképpen se maradj otthon, öltözz fel csinosan, menj társaságba! Nem a hely vagy a körülmény a lényeg, hanem az, hogy emberek közt légy, ismerkedj, beszélgess, tapasztalatokat cserélj másokkal, hogy jól érezd magad. Kötelező az éjszakázás, a mulatás!

Bika Úgy véled, valami hiányzik pillanatnyilag az életedből? No de vajon mi az? Egyáltalán miből gondolod, hogy nem teljes az életed? Ha kissé visszahúzódsz, és eltűnődsz ezeken a látszólag egyszerű kérdéseken, akkor szombaton könnyen megleled a válaszokat, és már csak azt kell kitalálnod, miként lehet pótolni a hiányérzetedet. Ha van kedvesed, akkor ott keresd a baj forrását, talán ideje átgondolni, mit is vártok egymástól és merre tart a közös életetek. Ha együtt, akkor sürgősen át kell beszélni a teendőket, ha viszont keresed az igazit, akkor hirtelen toppanhat be életedbe a szerelem. Elkerülhetetlenül megérkezik a változás, csak vedd észre, milyen irányból! Vasárnap béke és csend ölel körbe.

Ikrek Tele vagy energiával, a kedélyállapotod emelkedett, nincs okod panaszra. Társkereső Ikrekként hódítani szeretnél, szerelembe esni, megélni a szenvedélyt mihamarabb? Jók az esélyek arra, hogy lehetőséget kapj vágyaid beteljesüléséhez. Szerencsére elkötelezettként sem kerülnek el ezek az érzések, vigyél újdonságot a hálószobába! Emellett remek hír, hogy egy nagy adag merészségnek is utat engedsz a hétvégén, ami tovább fokozza a hangulatodat. Megfigyelhető, hogy az időd jelentős részét a szenvedély és a vehemencia uralja, alig várod, hogy végigszerelmeskedd kedveseddel a délelőttöt, az estét, a délutánt. A harmónia most ott lesz veletek, hát élvezd! Magányosként próbálgasd a szárnyaidat, tesztelj új csábítási praktikákat!

Rák Leterhelő hét áll mögötted, nem kell titkolnod, ha egy kissé nyűgös és frusztrált vagy. Egyetlen dolgot tehetsz ezek ellen! Tedd félre teljesen a munkát, sőt, még a gondolataidból is űzd messzire, csakis a pihenésre fókuszálj. Feltétlenül mozdulj ki otthonról, menj el valahová, ahol csend és béke vesz körül. A tűréshatárod szélére érkeztél, szombat délelőtt még a legapróbb dolgokban is képes leszel a negatív lehetőséget keresni – ez hiba! Ne rontsd el a hangulatot, törekedj a békére és szükség esetén a kompromisszumokra! Ha módodban áll, akkor keresd a víz közelségét, egy tó vagy folyó partját, most különös kapcsolatba kerülhetsz a természettel.

Oroszlán Hiányzik a hétvégi hangulat? Hovatovább a gondolataid inkább a hétköznapi feladatok körül járnak? Ne rontsd el a szombatodat! A pihenésre szánható idő mindig kevesebb, mint a munkára vagy tanulásra feláldozható. Ne engedd, hogy olyan ügyek vonják el a figyelmedet, amelyeket most úgysem tudsz megoldani! Csakis a családod, a barátaid és a tervezett programok legyenek fókuszban! Kapcsolj ki, szórakozz sokat, menj társaságba, a többivel ráérsz jövő hétig. Ha nem pihened ki magad, ha nem vezeted le valahogy a feszültséget, olyan vitákba bonyolódhatsz, amelyek akár napokra lehangolhatnak. Ugye ezt nem akarod?

Szűz Megmagyarázhatatlan feszültség nehezedik rád? Tudatosítsd magadban, hogy minden problémádra úgysem találsz azonnali megoldást, hát inkább pihenj, kapcsolódj ki, a megoldásokat pedig keresd hétfőn. Hagyd magad mögött a hétköznapok gondjait. Oszd be az idődet előre, okosan! Ígérkezz el a barátaidnak, és csak végső esetben menj egyedül valahová. Megleled a módját annak, hogy felszabadulj, lenyugodj, békére lelj. Mindegy, hogy az egyedüllét mellett döntesz, vagy végül társaságot keresel magadnak, a lényeg, hogy sokat tudj mosolyogni. Az egész heti hajtásból eredő kimerültségedre kötelező gyógyír az elegendő alvás, a finom ételek és a napfürdő.

Mérleg Ahelyett, hogy a hétvégére koncentrálnál, inkább kitalálsz magadnak valami plusz feladatot, ami szabad óráid egy részét kitölti ahelyett, hogy kikapcsolódnál? Biztos, hogy a szabadidődet munkára akarod cserélni? Ezt gondold végig mielőbb! Ha feltétlenül az előbbi mellett döntesz, akkor juss kompromisszumra önmagaddal! Nem baj, ha szombaton kedved támad rendet rakni a szekrényedben, a padláson vagy épp a pincében, de ne ez töltse ki az egész napot. Mozdulj ki a négy fal szorításából! Júniusra fordul a naptár, azaz végleg itt nyár!

Skorpió A hét mozgalmasabb része zsúfolásig volt fontos teendőkkel, jelentős nyomás nehezedett rád, és persze sok volt veled szemben az elvárás. Alkalmanként tüzet is kellett oltanod, ha támadt némi zűrzavar. Ugyanakkor ismerd be, néhány kellemetlen percet kivéve tele volt pozitív élményekkel a hét, aminek szerencsére folytatása várható az előtted álló hétvégén. Feltétlenül menj társaságba, ismerős vagy akár ismeretlen emberek közé. A lényeg, hogy mozdulj ki otthonról és keress olyan helyet, ahol táncolhatsz, mulathatsz, és levezetheted az esetleges feszültséget, ami felgyűlt benned. Nyugodtan ereszd el magad, belefér egy kicsivel több alkohol is – de ne ess túlzásokba.

Nyilas Minden elismerést megérdemelsz, hisz alapos és előrelátó voltál, igen sokat tettél azért, hogy időben kitaláld és megszervezd a hétvégi programot, feltérképezd a jó helyeket. Ennek megfelelően örömteli hangulatban hagyhatod magad mögött a hét munkás részét. Szeretnél felüdülni, kikapcsolódni? Esetleg alaposan kitombolni magadat? Kedveseddel összebújnál? Netán keresnéd ismét az igazit? Nos, bármilyen terv is álljon össze a fejedben, a Vénusz kinyitja lelkedet és szíved kapuit, így a legkülönfélébb impulzusokat is befogadod, örülsz az ismerkedés lehetőségének, de a régi barátokat sem hagyod cserben. Csináld mindig azt, amihez épp kedved van!

Bak Ez a hétvége tele lesz olyan impulzusokkal és örömteli érzésekkel, amikre régóta vágytál. Érzelemmel, romantikával lesz fűszerezve minden perced, és bizony a szenvedély sem kerüli el a házad táját. Ha bátor vagy és bevállalós, akkor ez utóbbit le sem tudod majd csillapítani, úgyhogy készülj fel minden eshetőségre. Ha van kedvesed, csábítsd el új praktikákkal! Ha nincs, akkor hálózz be valakit, minden körülmény adott a sikerhez. Akaratlanul is vonzani fogod magadhoz az ellenkező nem tagjait, és ha még egy csinos ruhát is felveszel, a siker garantált. A mosollyal se fukarkodj, fogadd el, hogy a szerelem és a szenvedély kerülnek fókuszba.

Vízöntő Végre elérkezett a hőn áhított hétvége, és minden adott ahhoz, hogy kedved szerint töltsd az időt. Nagyon vártad már ezt a két szabadnapot, és annál is jobban megérdemled, hogy a vágyaid szerint alakuljon minden. Nyugodtan mondj nemet a nem vonzó dolgokra, eseményekre! Csak olyanokkal légy együtt, akikkel öröm a közös időtöltés. Ha esetleg nyugalomra és pihenésre áhítozol, legyen úgy, ám legvégül a munkát mindenképpen kerüld el. Könnyen megeshet – leginkább vasárnap –, hogy váratlan vendégek állítanak be hozzád, ezt pedig egyetlen módon kerülheted el, méghozzá úgy, hogy elmész otthonról. Légy spontán!