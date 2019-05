Júniusi havi horoszkóp

A Kosoknak több érdekes, új élményben lehet részük, de a Bikáknak sem lesz okuk a panaszra: sok újdonság, mozgalmasság vár rájuk. Az Ikrek előtt új kapuk tárulnak ki, de a Halak is nagyszerű időszak elé néznek, bármibe kezdjenek, azt könnyedén sikerre vihetik. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok!

Kos Csuda tudja csak, miért, ám nehézkesen találod a helyedet június első felében, pedig erre – mindent egybevetve – nincs valós ok. Úgy érezheted, megcsappan az önbizalmad, emellett pedig keresni fogod az egyedül eltölthető pillanatok lehetőségét. Itt az ideje, hogy alapos önvizsgálatot tarts, felvedd a kapcsolatot belső éneddel, és igen őszintén kiértékeld önmagadat és a másokhoz való viszonyodat. Ez segíthet szelektálni, vagy épp néhány kapcsolat elmélyülését is támogathatja. Egy bátor tükörbe nézés által érzelmesebb hangulatba kerülhetsz, aztán alig ismersz magadra – hisz olyasmit élsz meg, amit csak ritkán. Több érdekes, új élményben is részed lehet június 9-e után.

Bika Június hava örömtelinek ígérkezik, panaszra aligha lesz okod. Nagyon sok újdonság, mozgalmasság vár rád, semmi más dolgod nincsen, mint élvezni az életet, megélni a pillanatnyi lehetőségeket, és esetleg rálépni egy ismeretlen útra. Jelentős fejlődést hozhat számodra a hónap első fele. Szentelj figyelmet a váratlanul jött ajánlatoknak, szakíts régi beidegződéseiddel. Ne félj módosítani, félretolni a rutint, és akár bekötött szemmel haladni a cél felé – legyen szó bármilyen életterületről. Egy újjászületési időszakot élhetsz meg a nyárkezdettel, és csak akkor tudsz kiteljesedni, ha nem állod el a saját utadat. Érzelmeid kiegyensúlyozódnak, egyszerűen jól alakul minden.

Ikrek Mihamarabb nyisd ki mindkét szemedet, lásd a valóságot, akkor is, ha az alkalmanként kellemetlen vagy épp fájdalmas. A változások elől felesleges homokba dugni a fejedet – ezzel legfeljebb némi időt nyersz, mást aligha! Új kapuk tárulnak ki előtted, rajtad áll, mire vagy képes, mennyi hasznot tudsz húzni a most adódó lehetőségekből – bőven kínál ilyeneket neked a sors. Tele vagy energiával, fáradhatatlanság jellemez, emellett szeretnél valami rendkívülit létrehozni? Ha már így van, akkor csupán a cselekvésre kell mihamarabb rászánnod magadat. Sokat tevékenykedsz, alig lesz időd pihenni. Párkapcsolat javítására vagy építésére is nagyszerű június hava.

Rák Az elmúlt időszakban a tanulás vagy a szakmai jellegű kérdések alaposan elvonták a figyelmedet emberi kapcsolataidról, családodról, barátaidról, és ezen júniusban sürgősen változtatnod kell. Ha van társkapcsolatod, azt is fel kellene frissítened, vess be új praktikákat, ám ha még keresed a másik feledet, akkor új szerelem szökkenhet szárba 8-a és 19-e között – nagy eséllyel! Kiváló alkalom a nyárkezdet arra, hogy sok időt tölts a szeretteiddel, és átértékeld a hozzájuk fűződő viszonyodat. Kimondottan gondtalan időszaknak nézel elébe. Ne hagyd, hogy bármi vagy bárki visszatartson abban, hogy változtass az unalmas mindennapjaidon.

Oroszlán Ez az időszak kevésbé kedvező számodra, nagy kiugrásokra és a tudásod csillogtatására kevésbé adódik mód. Hab a tortán, hogy június közepén egy kellemetlen bolygóállás lelombozhatja a jókedvedet, és átmenetileg talán még a munkához sem lesz affinitásod. Különösen a meglévő szerelmi kapcsolatoknak árthat ez a néhány nap, ezért ne siess el semmilyen döntést, légy türelmes! Ne szakíts átgondolás nélkül, emellett szerelmi háromszögekbe sem érdemes belebonyolódni. Bármilyen problémád adódjék, annak megoldását kivételesen odázd el. Most inkább a saját szükségleteiddel törődj, töltődj fel, pihenj eleget. A hónap végére már jelentősen lazul a feszültség, jobban fogod érezni magadat a bőrödben.

Szűz Habár a 2019-es esztendő legsikeresebb időszakát május havával lezártad, azért június sem fukarkodik a jóval! Kifejezetten kedveznek neked az égi konstellációk ahhoz, hogy hosszú távú terveid alapköveit letedd. Igazán jó és nagyszerű lehetőséget kapsz arra, hogy előbbre lépj a munkahelyeden, elismerésben részesítsenek, vagy megcsípj egy jobb állást – egy szó mint száz, a dicséret megérkezik hozzád. Nagyon jól alakulnak a különféle ügyeid, egyenes út vezet a jó eredményekhez, csupán ki kell használnod minden adandó alkalmat! Maradj hű önmagadhoz. Légy kritikus saját magaddal, de soha ne szigorúbb a kelleténél!

Mérleg A hangulatod emelkedett, és a nyár beköszöntével napról napra még jobban fogod magadat érezni a bőrödben. Lesznek persze megoldandó feladataid, ám stabil talajon állsz, aggodalomra nincs okod. Sokat mosolyogsz, így ez már önmagában remek hónapot ígér. Kiemelten jó időszak ez tanulásra és vizsgákra, karrierépítésre, munkahelyváltásra vagy akár költözésre is. Új barátokra lelsz, akik hosszú távon, akár a bajban is melletted lesznek. Hajlamos lehetsz arra, hogy többet filozofálgass, elmélkedj a kelleténél, ez viszont sok időt vehet el a fontos feladatoktól. Önbizalmad és magabiztosságod a hónap végére kiegyensúlyozott lesz, így nem csoda, ha sokak figyelmét felkelted.

Skorpió Június havában többször is megesik, hogy különféle ügyeid intézéséhez és rendezéséhez külső segítségre lesz szükséged. Bátran támaszkodj másokra, így biztosan nem tévedsz el a sűrű rengetegben. Fontos, hogy tedd fel a kérdéseidet, amikre megérkeznek a megfelelő válaszok. A másokkal való együttműködés kiemelten lényeges üggyé válik. Akár üzleti, akár magánéleti téren kell másokra támaszkodnod, nem árt megvizsgálnod az aktuális lehetőségeidet, emellett pedig azt, vajon biztosan nyújtasz-e annyit másoknak, mint amennyit te kapsz tőlük. A mérleg nyelvét egyensúlyozd ki, így pedig a jut is, marad is elv érvényesül.

Nyilas Tüzesnek, vehemensnek és néha meggondolatlannak lát a környezeted, ami sokszor vitt már el a célig, ám júniusban épp ezeket a tulajdonságokat nem kellene erősítened. Ne csak magadra, hanem másokra is figyelj oda, amikor kardinális döntéseket hozol! Ez a legjobb, amit tehetsz, ráadásul így biztosan fair játékot játszol. A családod és a barátaid élete kerül most fókuszba. Jól teszed, ha alaposan átgondolod az emberekhez fűződő viszonyodat, így sokakat jobban megismerhetsz, és tesztelheted a saját türelmedet és toleranciádat. Június remek időszak arra is, hogy csapatban dolgozz, és ne feltétlenül legyél vezérszerepben. Amennyire figyelsz másokra, azt fogod tőlük visszakapni.

Bak Kapaszkodj meg valamibe, ugyanis kiemelkedő sikereket hozó hetek követik egymást, nagy lesz a lendület, ugyanakkor nem veszítheted el a fonalat! Épp ezért inkább kevesebbet vállalj magadra, ám azt csináld a lehető legjobban. Figyelmedet elsősorban aktuális és fontos feladataidra összpontosítsd, a karriered szárnyakat kaphat, emellett alkalmad adódhat arra, hogy feljebb lépj a ranglétrán, munkahelyet cserélj, esetleg elgondolkozz egy külföldhöz köthető ajánlaton. Érdekes változások jöhetnek, amelyek jelentősen átformálják az átlagos mindennapokat. Most megalapozhatod az egzisztenciádat, amely számodra nagyon fontos tényező. Júniusban jusson idő a pihenésre, szükség lesz az erődre egész hónapban.

Vízöntő Számos régi, szőnyeg alá sepert ügynek jártál a végére májusban, úgyhogy jöhetnek az új tennivalók és kihívások. Emellett azért fontos, hogy vedd számba minden dolgodat, nehogy egy lényeges tennivalóról elfeledkezz. Most ahhoz érkezett el a pillanat, hogy alaposan és mélyen áttekintsd és módosítsd a kapcsolatodat azokkal, akik fontosak az életedben. Új munka válhat aktuálissá, vagy jelentősen módosulhat a már meglévő, ha pedig vállalkozásba fognál, ez az év legjobb időszaka ehhez! Érdekes szerződést köthetsz, régieket bonthatsz fel, és ez vonatkozhat akár emberi kapcsolatokra is. A lényeg az, hogy változtatnod kell számos elavult berögzöttségeden, és tisztán kell látnod az aktuális helyzetedet.