Kos

Biztos vagy abban, hogy érdemes kapkodnod? Miért vagy ennyire feszült? Ki sürget? Gondold át ezeket a kérdéseket, aztán adj magadnak hétfőn egy kis időt, hogy függő ügyeidet átgondold. Így végül kiderülhet, hogy nincs is különösebb gond! Ne aggodalmaskodj, inkább békélj meg azzal, hogy most nem mennek döccenőmentesen a dolgok, néha elakadsz, ami épp arra jó, hogy elgondolkodj, valóban a megfelelő célt tűzted ki magad elé. Ne tűnődj olyan dolgokon, amelyek a távoli jövővel kapcsolatosak, arra fókuszálj, ami itt és most fontos. Találd meg a szépet és a csodát ezen a héten. Használd ki a kínálkozó lehetőségeket, különösen azért, mert szerdától a Jupiter nagy segítségedre lesz.