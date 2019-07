Egy nagyon izgalmas, mozgalmas hétvége áll előtted. Tele programokkal, szórakozással és sok új ember megismerésének lehetőségével – ugye ezt nem akarod elszalasztani? Hagyd magadat sodortatni az árral, az érzelmek tengerében úszkálj kedvedre, és ennek eredményeképpen akár egy kellemes szerelmi kalandban is részed lehet, ha még keresed a másik feledet. Az elkötelezett Kosok érdekes szexuális felfedezéseket tehetnek: hagyd magad inspirálni és bevezetni egy ismeretlen világba. Emellett egy családi kupaktanácsra is meghívót kaphatsz, ahol rád akarnak sózni egy feladatot, de csak akkor vállald el, ha szívből tudod elvégezni.

Némi bonyodalom adódhat a hétvégi programjaid körül, ugyanis fény derülhet arra, hogy több helyre elígérkeztél, de mivel csak egy van belőled, így nehéz döntést kell hoznod. Vajon merre indulsz, hol kötsz ki? Hidd el, jól fogsz választani! Szerencséd lesz, ugyanis vannak olyan jó ismerőseid és barátaid, akik észreveszik szorult helyzetedet, így a segítségedre sietnek, utat mutatnak, és akkor sem sértődnek meg, ha nem mellettük teszed most le a voksodat. Ha vannak olyan emberi kapcsolataid, amelyeket elhanyagoltál az elmúlt időszakban, akkor ezeket helyezd most fókuszba.

Szűz

Ezen a hétvégén minden az elképzeléseid szerint alakul. Kellhet ennél több a jókedvhez? Az égiek segítenek neked, és még ott is örömödet leled, ahol nem is várnád. Bármire vágyakozz, az könnyen létrejöhet, csupán nem szabad elrugaszkodnod a valóságtól. Viszonylag kis erőfeszítéssel tudod elérni a remélt célt, majd pedig learatni a babérokat. Most a divat és az öltözködés is fókuszba kerülhet nálad, ne félj új színeket és formákat használni. Szeretnél csinos és vonzó lenni, hogy még jobban érezhesd magadat a bőrödben? Akkor légy merész! Bátran méregesd magadat a tükörben, figyeld meg, mi áll jól rajtad.