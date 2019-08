Az Oroszlánokat a héten a nyugalom, a béke és a kiegyensúlyozottság jellemzi, a Szüzek számára pedig csodás élményeket hoz az, hogy minden égi energia lendületbe jön. A Mérlegeknek minden kézzelfoghatóvá válik, amire eddig vágyakoztak. A Skorpiók pedig bármibe fogjanak, az sikert hoz számukra. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok!

Kos Ez a hét zsúfolásig tele lesz érzelmekkel, rengeteg szeretetet árasztasz magadból, öröm lesz rád nézni, jó lesz a társaságodban tartózkodni. Ugyanakkor ha azt tapasztalod, hogy valakit zavar felhőtlen jókedved, inkább távolodj el tőle, nehogy negatív energiái a te harmonikus állapotodat bomlasszák. Könnyen megtörténhet, hogy a párkapcsolat vagy a barátság egy különleges formáját ismerheted meg, és egy olyan személyt sodor életedbe a sors, aki sokat segít neked, te is támogathatod őt, és valami láthatatlan, ám erős kötelék jön létre köztetek. Emellett gondold át pillanatnyi terveidet, mert lehet, hogy valamelyik megvalósítását azonnal el kell kezdeni.

Bika A nyár és a meleg? Kedvelt dolgok, de a növő hold energiái nem hagynak neked békét, így számodra a karrier és a munka kiemelten fontos szerephez jut. Hétfőtől csütörtökig folyamatosan tüsténkedsz, intézkedsz, szervezel és tervezel, remek célokat tűzöl ki, és meg is valósítasz ezekből párat. Nagyszerű gondolat, ha bevonsz ezen folyamatokba másokat, akik egy-egy feladatrészben jobbak, erősebbek, tapasztaltabbak nálad. Ha összeteszitek azt, amitek van, akkor a csapatban megalkotott eredmény többszörös hasznot hoz. Dicséret és anyagi bevétel egyaránt lehetséges. A hét második felében magánéleti téren kell egy fontos döntést meghoznod, ne halogasd!

Ikrek Sok bizonytalanság idézhet elő benned kétségeket hétfőn, ám amilyen ütemben ezek a nehézségek feltűnnek, olyan gyorsan tovaszállnak, mert a növő hold energiát ad, így mindenben a segítségedre lesz. Könnyen haladnak majd a dolgok, és még a régen elakadt ügyek is váratlanul megoldhatóvá válnak. Gyorsan kipipálod a felmerülő problémákat, sőt, másoknak is besegítesz, ha épp úgy adódik. Odafigyelsz környezetedre, és az emberek ezt hasonlóan fogják viszonozni. Kérdezz, ha tanácsra van szükséged, véleményezz, ha valaki hozzád fordul segítségért. Egyszerűen csak egyensúlyozd ki a mérleg nyelvét, és ne hagyd, hogy egy pillanatnyi tanácstalanság úrrá legyen rajtad, tarts ki, ne tévessz irányt!

Rák A hét első felében meglepően sok tennivalód akad, sőt, a rutinfeladatok mellé folyamatosan érkeznek további feladatok. Emellett anyagi ügyeiddel összefüggésben keletkezhet kisebb zavar, ugyanakkor a hirtelen jött problémára azonnal érkezik egy segítő tanács, a gyors megoldás így garantált. Talán egy rokonodtól, barátaidtól vagy valamilyen más, nem várt forrásból érkező pénzzel tudsz egy konkrét problémát áthidalni. Örülj mindennek, ami most magától csöppen az öledbe! Légy hálás, hogy figyelnek rád az égiek, és ha nem kérsz, akkor is jön egy frappáns iránymutatás valahonnan. Ha új munka- vagy állásajánlatot kapsz, dönts azonnal, megéri kockáztatni!

Oroszlán Nyugalom, béke és kiegyensúlyozottság jellemzi szinte az egész hetet, nem kívánhatsz most ennél többet, különösen akkor, ha azt vesszük alapul, hogy jól is jön ez az állapot. A harmónia már-már megzavar, hisz semmi és senki nem akar kizökkenteni a nyugalmadból. Az elmúlt időszakban bizony adódtak bonyolult helyzetek, a stressztől sem tudtad magadat megkímélni, de most más lesz. A pozitív élethelyzetek segítik a megfontolt lépéseket és döntéseket. Használd ki a benned lévő természetes, karizmatikus képességet, nyűgözd le környezetedet tudásoddal, tehetségeddel, okos ötleteiddel. Sokat tettél azért, hogy idáig eljuss, hát ne futamodj meg a cél előtt.

Szűz Keresed a helyedet, de hétfőn biztos nem leled – annál inkább sikerül ez kedden, amikor minden égi energia lendületbe jön, így pedig csodás élményeket hoz számodra. Egyik pillanatról a másikra azt érzed majd, hogy semmi sem ugyanaz, mint tegnap vagy a múlt héten, és ez az érzés a hét további részében csak fokozódik, energiáid növekednek, a kedélyállapotod javul, és még másokra is pozitív hatással leszel! A növő hold mellett a bolygók együttes hatása teszi kellemessé és sikeressé ezt a hetet. Ha esetleg zavart valami mostanság szeretteiddel vagy otthonoddal összefüggésben, akkor tegyél a változásért. Emberi kapcsolataidban javulás várható.

Mérleg Ezen a héten ne kíméld magadat, és legfőképpen ne keress kifogást semmire! Teljesíts 100 százalék felett, megéri fáradozni a céljaidért. Ha beleadod minden erődet és energiádat feladataid elvégzésébe, akkor kemény, odaadó munkád gyorsan hoz pozitív eredményt. Eközben egy olyan lehetőség tűnik fel a színen, ami alapjaiban változtathatja meg a jó dolgokról alkotott véleményedet. Figyeld a belső hangod egyértelmű üzeneteit, időben jelezni fog, és tudni fogod, itt az idő a cselekvésre! Minden, amire vágyakoztál 2019-ben, most válhat kézzelfoghatóvá, és ezt bizony mások is kénytelenek lesznek elfogadni, sőt elismerni. Kezdj bele valami újba!

Skorpió Akármibe fogj ezen a héten, az garantáltan sikert hoz számodra. Megtöbbszöröződik az esély arra, hogy látványos eredményeket érj el, emellett elismerés övezze napjaidat, sőt, akár feljebb is léphetsz a ranglétrán. Ezt a hetet a sors arra kínálja, hogy átlépd az előtted kinyíló kapuk küszöbeit, és felfedezz új területeket, lehetőségeket, és megvalósíthass néhány régi álmot. Ne tétovázz! Élj az adódó alkalmakkal! A monotonitást és a kedvetlenségedet dobd sutba. Nézd a dolgok pozitív oldalát, és vedd észre, nem minden fekete vagy fehér. Igenis sokszínű a világ. Léteznek arany középutak, amelyek úgy hozhatnak sikert, hogy jut is, marad is.

Nyilas Nyugalomra vágysz? Ezt sürgősen felejtsd el! A békés visszahúzódás lehetőségét nem támogatja a növő hold – ez az építkezés ideje, amikor tovább kell lépni, fejlődni kell szellemileg és érdemes gyarapítani az anyagiakat. Tény, hogy rengeteget tüsténkedtél az elmúlt hónapokban, de augusztus második hete különleges energiákkal ölel körbe, melyeket ajánlott kihasználni. Ha szeretnél mihamarabb elvonulni a külvilágtól, például szabadságra menni, az remek gondolat, de alapos előkészítést igényel. Vidd véghez a kötelezettségeidet, oldd meg a pillanatnyi tennivalókat, intézd el, amit kell, aztán felszabadultan dönthetsz a hét második feléről.

Bak A növő hold energiája nagyot lendít rajtad, a Merkúr pedig segíti a jó kommunikációt. Így végül egy igen érdekes, kettős hatást tapasztalhatsz, amelyben lesz megvalósítási kényszer, tenni vágyás, ugyanakkor képes leszel tudatosan lassítani, amikor épp erre lesz szükség. Logikusan végiggondolva cselekedd meg a részleteket, és valami nagyon jó dolgot tudsz alkotni. Drámai változások ezekben a napokban nem várhatók, inkább a kiegyensúlyozott, lassú emelkedés, fejlődés lesz a jellemző. Ha utazol a héten, biztos, hogy nagyon jól fogod magad érezni, és pozitív eredményeket zsebelsz be, még akkor is, ha csak vakációzni mégy.

Vízöntő A Vénusz csodát tesz veled, felemel, aktivizál, logikus gondolkodásra ösztönöz, sőt, még vonzóvá is tesz az ellenkező nem számára. Ez legfeljebb akkor okozhat, gondot, ha már elkötelezted magadat valaki mellett, de azért a bókok és a figyelmesség jól fognak esni, és egy kis flört még nem egyenlő a félrelépéssel. Emellett különféle emberi kapcsolatok kialakítására is remeknek ígérkeznek a következő napok. Ezekben vegyesen lehetnek üzleti, baráti vagy akár szerelmi szálak is – hagyd magadat sodortatni az árral. Olyan emberekkel hoz most össze a sors, akik több, különféle módon támogatnak téged. Ne feledd, hogy az egyetlen valós problémád a túlzott stressz, amit könnyen lehet orvosolni.