Az Oroszlánok remek hét elé néznek: váratlan pénz vagy egyéb pozitív dolog, hír érkezhet hozzájuk. A Szüzek érdekes, fordulatokban bővelkedő napokra számíthatnak. A Mérlegeket sok pozitív hatás éri, ugyanakkor érzelmi téren meglepő fordulatokban reménykedhetnek. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok!

Kos Mindennapjaid sűrűek lesznek, sok a tennivaló és a program. Magánügyekkel, tanulással vagy épp munkáddal, vállalkozásoddal összefüggésben jóval több tennivalód akad ezen a héten. Közben próbálj meg időt találni az örömteli kikapcsolódásra, hiszen muszáj a mérleg nyelvét kiegyensúlyoznod! Nem dolgozhatsz vagy tanulhatsz egyfolytában! Minden nap – miután végzel a feladataiddal – szállj ki a mókuskerékből, így enyhíthetsz a feszültségen. A stressz neked sem kedvez, de te most többször is túlvállalhatod magadat, ami folyamatos fáradsággal járhat. Próbálj meg mérlegelni, jobban oszd be az idődet, és pihenj többet – és ez különösen igaz a hétvégére, ami most nagyon hosszú lesz!

Bika A bolygók heti konstellációi igen erőteljes érzelmi ingadozásokat válthatnak ki belőled, ami miatt a most következő napokban a megszokottnál jobban fogod igényelni a szeretetet, figyelmet és alkalmanként sokat adhatsz ezekből szeretteidnek. A kérdés az, vajon jól fogja-e ezt viselni a környezeted. Nem kell röstellni a ragaszkodásodat, viszont ne ess túlzásokba. Igényled, hogy szeretteid törődjenek veled, és ha tudatosan kiegyensúlyozod a mérleg nyelvét, akkor minden rendben lesz. Ezen a héten kiemelkedő lehetőségek adódnak a tartalmas beszélgetésekre, fontos célok kitűzésére, és arra is, hogy kibékülj valakivel, amennyiben hadilábon álltok egymással. Emellett lehet, hogy olyasvalakinek van szüksége törődésre, aki nem feltétlenül áll közel hozzád.

Ikrek A hét elején nehezen találod a helyedet, így könnyen megeshet, hogy kissé magadba fordulsz, ám ez tulajdonképpen a hasznodra fog válni, mert gondolkodásra késztet, és az egyedül töltött órák új ötletek megszületését eredményezhetik. Amennyiben úgy véled, nem szeretnek téged eléggé az emberek, tudd, hogy hibás az elképzelésed. Egy Ikrek jegyű igenis szerethető személy. Űzd messzire ezt a botor gondolatot, és inkább kezdj el tudatosan kommunikálni környezeteddel, leginkább azokkal az emberekkel, akik fontosak számodra. Így végül meggyőződhetsz arról, hogy emberi kapcsolataiddal nincs különösebb gond. Üzleti téren jelentős döntést most ne hozz, hitelt ne vegyél fel.

Rák Az, hogy a naptár augusztust mutat, igenis jót jelent! Persze csak akkor, ha mérlegeled jelenlegi helyzetedet, és belátod, óriási problémákkal nem küzdesz. Értékelj mindent jól, mert a kevés is lehet sok. Találd meg ezen a héten az arany középutat a munka, a családi ügyek, a barátok és a pihenés közt egyaránt – így maximálisan jól fogod magadat érezni, bárhová is sodorjon az élet. S ha még vágynál egy kis nyári szabadságra, ez a hét kiváló arra, hogy felszabadultan megéld vágyaidat – ráadásul hosszú hétvége előtt állsz, ez csak növeli a jókedvedet. Akár családi összejövetelt is szervezhetsz, vagy utazz el valahová, ahol mindig jól érezted magad. Tulajdonképpen nem a helyszín vagy a programok fogják meghatározni az élmények milyenségét, hanem te magad!

Oroszlán Ezekben a napokban váratlan pénz vagy egyéb pozitív dolog, hír érkezhet hozzád. Örülj, bármi történjék, mert az építő jellegű lesz. Valamilyen formában mindenképpen növelni fogja anyagi javaidat – lehet, hogy azonnal, lehet, hogy kicsit később. Egy különleges esemény fog örömöt okozni, így megtörténhet, hogy valaki kifejezetten neked tesz egy kedvező ajánlatot, amit nem célszerű visszautasítani. A szívességeket köszönd meg, légy hálás minden segítségért! Könnyen lehet, hogy plusz munkához jutsz, vagy szüleid, rokonaid szeretnének meglepetést okozni, esetleg egy régi adósod tűnik fel a színen, pedig már nem számítottál rá. Az elmúlt időszakban sokat dolgoztál, hogy előrébb juthass, és ez az időszak most kezdi meghozni az elvetett mag szárba szökkent termését.

Szűz Érdekes, fordulatokban bővelkedő napok követik egymást, aligha lesz időd pihenni, viszont sok új tapasztalatot gyűjthetsz, amikre nagyon is szükséged van! Fogékonnyá válsz arra, hogy a nagy ismeretlenhez közelebb kerülj, idegenekkel cserélj eszmét, olyan könyvet fogj kézbe, amibe régebben sosem olvastál volna bele. A szellemi képességek ilyesfajta tágítása a legnagyszerűbb dolog, hát élj vele. Végre más szemszögből is megnézed ugyanazokat a dolgokat, így pedig összhangba kerülsz környezeteddel és végül önmagaddal is. Nagyon érzékeny leszel a világ változásaira, érdekel, mi és miért történik. Erőteljesen foglalkoztatnak saját gondolataid, elképzeléseid és a változás lehetőségének megélése.

Mérleg Kellemes napok várnak rád, összességében sok pozitív hatás ér, ugyanakkor érzelmi téren meglepő fordulatokban reménykedhetsz. Ez a hét leginkább a baráti kapcsolataidról szólhat, és jelentős döntéseket kell hoznod. Ha valakivel régóta hadilábon állsz, inkább engedd el a mérgedet, és keress valaki mást, aki támogat ahelyett, hogy gátolna. Kifejezetten kedvező ez a periódus arra, hogy új üzleti kapcsolatokat építs ki. Érdemes most megbeszéléseket szervezni, és figyelni a hozzád érkező megkeresésekre. Lényeges, hogy csak azokkal az emberekkel tartsd fenn a kapcsolatodat, akik minden hátsó szándék, elfogultság nélkül vannak veled, melletted.

Skorpió Komoly nehézségek, gondok és jelentős akadályok nélkül telnek a napok, így lesz bőven időd és energiád arra, hogy figyeld a világ körforgását, a változásokat, módosíts pár elavult dolgon, meghallgasd szeretteid, barátaid vagy éppen kollégáid mondandóját, és ha valaki tanácsot kér, akkor okos gondolatokkal lásd őt el. Közben szánj időt a közelmúlt eseményeinek alapos átgondolására, és keresd a miértekre a válaszokat. Olyan dolgok és történések kerülnek középpontba, amiket jobb lenne elfelejteni, de ezekből kell tanulnod. Igyekezz maximálisan megélni a jót, de a rossz dolgokat is értékeld ki, hogy segítsék utadat. Ezzel segíthetsz önmagadnak!

Nyilas Kedélyállapotod nagyszerű, és tovább javul a napok múlásával. Folyamatosan sziporkázol, bárkit le tudsz venni a lábairól, közben észre sem veszed, milyen vonzó vagy, és mennyire könnyen éred el a vágyott sikereket. Minden adott ahhoz, hogy a kitűzött célokat elérd. Nagyon jó benyomást teszel mindenkire, akivel találkozol, még olyanokra is, akik eddig valamiért nem feltétlenül tartottak szimpatikusnak téged. Remek alkalom nyílik arra, hogy új kapcsolatokat, barátságokat alapozz meg, üzleti téren csütörtök és péntek kiemelkedő lehet. Fontos ajánlatok érkezhetnek, melyek közül igent kell mondanod valamelyikre! Figyeld az eseményeket, elemezd a híreket, mert az égiek a te malmodra hajtják a vizet!

Bak Mozgalmas és energiával teli napok várnak rád, használd ki azt, hogy könnyedén kommunikálsz, határozottságod pedig sokat segít abban, hogy a céljaidat meglepő módszerekkel érd el. Tanulmányaid kerülhetnek előtérbe több okból. Vagy azért, mert időszerű ismét beülni az iskolapadba, vagy azért, mert eleve várod a szeptemberi kezdést, és már most hatalmas benned a lendület és az elszántság. Nyitottságod a szellemi fejlődésre megnő, többet fogsz olvasni, nézelődni, emellett igen befogadó leszel olyasmire, ami régebben kevésbé érdekelt vagy épp teljesen hidegen hagyott. Te is tudod, hogy a tanulás sokat segíthet előmeneteledben, későbbi sikereid megalapozásában. Ha viszont az iskolai képzés nem érdekel, akkor legalább autodidakta módon képezd magadat.

Vízöntő Egy nagyon érdekes, egyben meghatározó élményben lesz részed a napokban, ez pedig irányt fog mutatni a következő hónapokra. Lesz okod örömre és elégedettségre. Minden, ami most történik veled lényeges, még akkor is, ha elsőre nem tűnik annak. Rábukkanhatsz egy olyan lehetőségre is, ami eddig hidegen hagyott, vagy már többször eltántorított a cselekvéstől jelentős leterheltsége vagy megoldhatatlansága miatt. Most mégis épp ezzel a valamivel szeretnél közelebbről megismerkedni, a részleteit elemezni, és valamilyen formában bevonni az életedbe, hogy hasznot húzhass belőle. Olyan helyekre is eljuthatsz, amelyek magukkal ragadnak, általuk pedig új barátokra, üzleti lehetőségekre találhatsz, érdekes kapcsolatok birtokába kerülhetsz!