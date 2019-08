A páratlan Kosok körül felpezsdül az élet. Az egyedülálló Rákok pedig felkészülhetnek a drámai változásokra. A Szüzek akkor teszik jól, ha megélik az élet minden pillanatát. A páros Mérlegek pedig könnyen szerelmi háromszögbe bonyolódhatnak. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok.

Kos Páros: Jó irányban halad a kapcsolatod, tudod, mit akarsz, és azt is, hogy érez a másik fél. Most áldozatot kell hozni a közös jövőért, de szerencsésnek érezheted magadat, mert kedvesed épp ugyanazt szeretné, mint te. Egy kis idő és energia befektetésével megnő köztetek a vonzalom.

Páratlan: Nem! Nem jobb egyedül lenni, mint párban. Együtt lenni valakivel igenis remek érzés, és ez most számodra is megadatik. Óriási esély nyílik arra, hogy olyasvalaki bukkanjon fel, aki hosszú távra tervez veled. A romantika és a szexualitás beköltözik az életedbe.

Bika Páros: Vesd le az álarcodat! Légy érzelmes és odaadó, emellett egy picit harcias – most épp erre lesz szükség. Legyen önálló akaratod. Szeretheted a partneredet, közben viszont nem kell a másik fél alárendeltjévé válnod. Adj, de kérj is cserébe, így lesz nyugodt a lelked.

Páratlan: A munkád vagy a tanulás helyett válaszd a szerelmet. Ne temetkezz bele mindenféle feladatba! Húzz vonalat, és vedd észre, hogy szép az idő, vannak társasági események, és épp egy ilyen történés során találkozhatsz valakivel, aki elkápráztat és megdobogtatja a szívedet.

Ikrek Páros: Sokszor gyötörnek kétségek? Nem kapsz válaszokat a kérdéseidre? Valahogy döcög minden? Úgy tűnik, sötét fellegek gyűlnek a fejed felett? A kevés együtt töltött idő és a szeretethiány okozhat ilyesmit. Vajon van módodban változtatni ezen? Cselekedj sürgősen!

Páratlan: Örülj, mert lesz minek! Bár a hónap első felében nem lesz túl sok sikerélményed, de a kocka fordul, és lesz részed flörtben és szenvedélyes pillanatokban. Rajtad áll, mit és kit engedsz be a szívedbe. A merészség megtérül. Minden, amit most megélsz, azt úgy hívják: szerelem.

Rák Páros: Partnered mindenben támogat, a szerelme megkérdőjelezhetetlen irányodban. Esze ágában sincs eltávolodni tőled, sőt, inkább tovább mélyíti a kapcsolatotokat. Elvarázsol és szeretni fog, ha kér valamit, azt teljesítsd. Minden remekül alakul szeptemberben köztetek.

Páratlan: Készen állsz a drámai változásra? Ehhez erős impulzusok érkeznek szeptemberben. Tárulkozz ki, légy merész, kezdeményezz te egy randit. A te reakcióidra megfelelő válasz fog érkezni, hát hagyd, hogy megérkezzen és megmutassa magát az a személy, aki rád vágyakozik.

Oroszlán Páros: Miért van hiányérzeted? Meg tudod fogalmazni? A romantika, a szenvedély, a mély érzelmek megcsappantak? Alábbhagyott a lendület? Két félen múlik, merre megy tovább a kapcsolat, és szeptember hava jelentős választóvonal lesz. Dönts, és lépj annak megfelelően.

Páratlan: Ha túl intenzíven keresed a vágyott partnert, könnyen zsákutcába futhatsz – akár többször egymás után. Nem a randik száma, hanem a partner határozza meg, jó úton jársz-e. Meglepő hír, de tudd, hogy a lényeg ott van a szemed előtt. Talán már régóta ismered...

Szűz Páros: Legfőbb tulajdonságaid szeptemberben a megértés, a türelem és az odaadás. Kerüld messzire a vitákat, nincs szükség feszültségre. Ha vétettél kedvesed ellen, tedd azt jóvá! Most megkapod az égiektől a kellő támogatást, és kedvesed hálás lesz a figyelemért, amit tőled kap.

Páratlan: Az ősz kezdetén hagyd magadat sodortatni az árral, történjen, aminek történnie kell. Nem baj, ha hullámvasúton ülsz, éld meg az élet minden pillanatát olyannak, amilyennek megadatik. Jelentős fordulat 17-e után várható, a szingli létet gyorsan messzire űzheted.

Mérleg Páros: Szeptemberben próbára lesz téve a türelmed és a hűséged. Könnyen szerelmi háromszögbe bonyolódhatsz. Csábítás áldozatává válhatsz, a kérdés csupán az, hagyod magad vagy ellenállsz. Ha mellékvágányra tévedsz, az egyértelmű jele annak, hogy elégedetlen vagy...

Páratlan: Többen is egyértelmű jelét adják annak, hogy érdeklődnek irántad. Menj randizni, aztán pedig dönts és vállalj némi kockázatot. Mivel a szenvedély is felüti fejét, azon kaphatod magadat, hogy szerelembe estél. A jó hír az, hogy ő is meglátja benned a szerető társat.

Skorpió Páros: Ez a hónap élménydús lesz, mozgalmas és szenvedéllyel teli. Vonzó leszel, és nem csak kedvesed számára! Cselekedj okosan és ne dőlj bele bárki karjaiba. Merj szeretni, lelkesedni, és találj apró okokat az örömre. Adj valami különlegesen egyedit partnerednek.

Páratlan: A Vénusz olyan energiákat biztosít, amelyek több érdeklődőt is vonzanak. Te leszel a méz, és aligha tudnak neked mások ellenállni. A kérdés csupán annyi, hány vasat akarsz tartani a tűzbe egyszerre. Adj teret egy új szerelemnek, ne egy régmúltból felbukkant embernek.

Nyilas Páros: A szerelmi életed reformálásra érett, és vagy gyökeres változtatásokat eszközölsz vagy könnyen kenyértörésre kerülhet sor. Ami döcögött, azt alakítsd át, így mindketten jobban érezhetitek magatokat. Kérd a partnered segítséget, és közösen száműzzétek a szürkeséget.

Páratlan: Olyan szerelemi energia fonódik köréd, ami eleinte teljesen megtéveszthet. Az illető, s amit kínál számodra, teljesen eltér az eddigiektől. Szenvedélyes, intenzív, őszinte és romantikus emberrel lesz dolgod. Bár a szíved dobog, mégis óvatosságra lehet szükség, talán nem független az illető...

Bak Páros: Némi kétely megzavarhatja lelki békédet, ám összességében minden rendben van. Partnered jó szándéka elvitathatatlan. Örülj, hogy melletted áll, figyel rád, teljesíti a kívánságaidat. Bár nem mindig mutatja ki hevesen az érzelmeit, de megérdemli, hogy szeresd őt.

Páratlan: Úton-útfélen nyílik mód flörtre, romantikázásra, akár egyéjszakás kalandokra. Te döntöd el, meddig mész, mire mondasz igent vagy épp nemet. Légy nyitott, és fogadd el, amit a sors felkínál. Mire vágysz: alkalmi kapcsolatra vagy elköteleződésre? Ennek megfelelően cselekedj.

Vízöntő Páros: Szívügyeid összekuszálódhatnak, ám sötétebbnek láthatod a helyzetet, mint amilyen valójában. Jóval kevesebb idő jutott mostanság egymásra és ez lehet a baj forrása. Ezt a körülményt sürgősen meg kell változtatni. Az esték és a hétvégék csak rólatok szóljanak!

Páratlan: A vágyott partnert garantáltan ismered, ott él vagy dolgozik a közvetlen közeledben. A Vénusz most szabad utat ad a szerelemnek, lehull a lepel, s felismered az egyértelmű jeleket. Légy befogadó és hidd el, elég csak egy szó, egy apró jel, s azonnal kopogtat szíved ajtaján.