Az Oroszlánok teljesítsenek egyet álmaik közül, legyenek saját maguk jó tündérei. Az egyedülálló Skorpiók lépjenek a tettek mezejére, és nézzenek szét az ellenkező nem szingli tagjai között. A Halak pedig mindent tegyenek a saját kedvük szerint. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok!

Kos Két dolgot érdemes száműznöd a fejedből és a lelkedből – ez a jó hétvégéd titka! Az egyik a kedvetlenség, a másik a féltékenykedés. Mindkettő meglehetősen kellemetlen hatásokkal jár együtt, és bizony a te arcodra gyorsan kiül, ha valamivel elégedetlen vagy. Ne rontsd el a saját kedvedet felesleges energiapazarlással! Örülj mások sikerének, még akkor is, ha a te hátadon jutott fel valaki a csúcsra. Ne feledd, hogy mindennek oka van! Ha figyelmes és kedves leszel, azt a környezeted díjazni fogja. Találj örömforrásokat magadnak, biztos van olyan program, ami felvidít, vagy a szeretteid társasága is segítség lehet. Két dolgot érdemes száműznöd a fejedből és a lelkedből – ez a jó hétvégéd titka! Az egyik a kedvetlenség, a másik a féltékenykedés. Mindkettő meglehetősen kellemetlen hatásokkal jár együtt, és bizony a te arcodra gyorsan kiül, ha valamivel elégedetlen vagy. Ne rontsd el a saját kedvedet felesleges energiapazarlással! Örülj mások sikerének, még akkor is, ha a te hátadon jutott fel valaki a csúcsra. Ne feledd, hogy mindennek oka van! Ha figyelmes és kedves leszel, azt a környezeted díjazni fogja. Találj örömforrásokat magadnak, biztos van olyan program, ami felvidít, vagy a szeretteid társasága is segítség lehet.

Bika Örömteli hétvége áll előtted, az égi energiák felvidítanak, tettekre sarkallnak, biztos nem fogsz egy helyben ücsörögni vagy unatkozni. Élményekre és mozgalmasságra vágyakozol? Megkapod, efelől ne legyen kétséged. Éld meg mindkét napot ebben a szellemben. Ne gondolj arra, hogy beköszönt az ősz, és vége a nyárnak, csak azt lásd magad előtt, miben leled örömödet. A lényeg a jókedv! Tele vagy vitalitással, ez megadja a hétvége alaphangulatát. Még a morcos szomszédot, a kedvetlen pincért is fel tudod vidítani. Tulajdonképpen igazi kihívás lehet most számodra mások kedélyállapotának javítása. A gondolataid vasárnap viszont már egy konkrét ügy körül járnak... Örömteli hétvége áll előtted, az égi energiák felvidítanak, tettekre sarkallnak, biztos nem fogsz egy helyben ücsörögni vagy unatkozni. Élményekre és mozgalmasságra vágyakozol? Megkapod, efelől ne legyen kétséged. Éld meg mindkét napot ebben a szellemben. Ne gondolj arra, hogy beköszönt az ősz, és vége a nyárnak, csak azt lásd magad előtt, miben leled örömödet. A lényeg a jókedv! Tele vagy vitalitással, ez megadja a hétvége alaphangulatát. Még a morcos szomszédot, a kedvetlen pincért is fel tudod vidítani. Tulajdonképpen igazi kihívás lehet most számodra mások kedélyállapotának javítása. A gondolataid vasárnap viszont már egy konkrét ügy körül járnak...

Ikrek Ezen a hétvégén érzékenyen reagálsz minden impulzusra, nagy igényed lesz a romantikára és a kedvességre, valamint a figyelemre. Szerencsére amennyit adsz, azt visszakapod. Kiválóan ráérzel arra, mire vágynak a szeretteid, barátaid, és szívesen teljesíted a kívánságaikat. Használd ezt a hétvégét arra, hogy jót tegyél másokkal. Okozz meglepetéseket az embereknek, pozitív gondolataidat oszd meg, és sokan lesznek hálásak figyelmedért. Természetesen fontos, hogy keresd a lehetőségét annak, hogy pihenj, lazíts egy kicsit, és elmélkedj, biztos jó úton jársz-e, vagy kellene-e valamin változtatnod mostanság. Ezen a hétvégén érzékenyen reagálsz minden impulzusra, nagy igényed lesz a romantikára és a kedvességre, valamint a figyelemre. Szerencsére amennyit adsz, azt visszakapod. Kiválóan ráérzel arra, mire vágynak a szeretteid, barátaid, és szívesen teljesíted a kívánságaikat. Használd ezt a hétvégét arra, hogy jót tegyél másokkal. Okozz meglepetéseket az embereknek, pozitív gondolataidat oszd meg, és sokan lesznek hálásak figyelmedért. Természetesen fontos, hogy keresd a lehetőségét annak, hogy pihenj, lazíts egy kicsit, és elmélkedj, biztos jó úton jársz-e, vagy kellene-e valamin változtatnod mostanság.

Rák Nincs konkrét terved erre a hétvégére? Legfeljebb még nincs, ám biztos lesznek szuper javaslatok, amelyek elkápráztatnak, és akad olyan, amire igent is mondasz gyorsan. Persze ha csak úgy lazsálnál egy jót, azt is megteheted, ugyanakkor az aktuális energiák mozgalmasságra, ismerkedésre ösztökélnek. Menj társaságba, beszélgess sokat, mondj igent egy randira, és biztosan nagyon jó dolgok történnek majd veled. Ne elmélkedj a múlton, ne tűnődj az elkövetett hibákon! Törődj a jelen pillanattal! Élvezd, ami most van, és legfeljebb tervezd meg a nagyon közeli jövőt, hisz itt van szeptember hava. Közeleg az ősz, több lesz a tennivalód, amire érdemes felkészülni. Nincs konkrét terved erre a hétvégére? Legfeljebb még nincs, ám biztos lesznek szuper javaslatok, amelyek elkápráztatnak, és akad olyan, amire igent is mondasz gyorsan. Persze ha csak úgy lazsálnál egy jót, azt is megteheted, ugyanakkor az aktuális energiák mozgalmasságra, ismerkedésre ösztökélnek. Menj társaságba, beszélgess sokat, mondj igent egy randira, és biztosan nagyon jó dolgok történnek majd veled. Ne elmélkedj a múlton, ne tűnődj az elkövetett hibákon! Törődj a jelen pillanattal! Élvezd, ami most van, és legfeljebb tervezd meg a nagyon közeli jövőt, hisz itt van szeptember hava. Közeleg az ősz, több lesz a tennivalód, amire érdemes felkészülni.

Oroszlán Ez a hétvége lehet csendes, békés, szólhat a pihenésről, barátokról vagy épp a hobbidról. Ám egyvalami teljesen biztos: legfőképpen rólad szóljon! Biztosan van egy-két vágyad, hát keress válaszokat rájuk. Milyen igényeid vannak? Egyet most teljesíts az álmaidból, légy te saját magad jó tündére! Nincs azzal semmi gond, ha szeretnél kicsit önmagaddal és álmaid megvalósításával törődni. Tedd ezt úgy, hogy arany középutat keresel, és közben a családodat vagy a barátaidat sem szorítod háttérbe. Képes vagy ezt okosan kivitelezni. Találd meg az aktív és a passzív szórakozási formákat, és élvezd az augusztus utolsó hétvégéjét! Ez a hétvége lehet csendes, békés, szólhat a pihenésről, barátokról vagy épp a hobbidról. Ám egyvalami teljesen biztos: legfőképpen rólad szóljon! Biztosan van egy-két vágyad, hát keress válaszokat rájuk. Milyen igényeid vannak? Egyet most teljesíts az álmaidból, légy te saját magad jó tündére! Nincs azzal semmi gond, ha szeretnél kicsit önmagaddal és álmaid megvalósításával törődni. Tedd ezt úgy, hogy arany középutat keresel, és közben a családodat vagy a barátaidat sem szorítod háttérbe. Képes vagy ezt okosan kivitelezni. Találd meg az aktív és a passzív szórakozási formákat, és élvezd az augusztus utolsó hétvégéjét!

Szűz Már rég tervbe vetted, hogy egy remek hétvégével örvendezteted meg magadat? Nos, itt az alkalom, hogy a kivitelezésre is sort keríts! Augusztus végén járunk, vasárnap már szeptembert mutat a naptár. Sokat tettél azért, hogy a sors megjutalmazzon. Bármit találj ki magadnak, maradj az a felé vezető úton – le ne térj róla! Jó lesz a ridegebb őszi napokon visszagondolni erre a két, feltöltődést biztosító napra. Nem az a lényeg, hol töltöd el az idődet, inkább az, hogy olyan helyet és társaságot válassz, ami teljes mértékben megfelel igényeidnek. Az ismerkedés kötelező, vegyél részt izgalmas eszmecserékben, és a jó ötleteket később építsd be a mindennapjaidba. Már rég tervbe vetted, hogy egy remek hétvégével örvendezteted meg magadat? Nos, itt az alkalom, hogy a kivitelezésre is sort keríts! Augusztus végén járunk, vasárnap már szeptembert mutat a naptár. Sokat tettél azért, hogy a sors megjutalmazzon. Bármit találj ki magadnak, maradj az a felé vezető úton – le ne térj róla! Jó lesz a ridegebb őszi napokon visszagondolni erre a két, feltöltődést biztosító napra. Nem az a lényeg, hol töltöd el az idődet, inkább az, hogy olyan helyet és társaságot válassz, ami teljes mértékben megfelel igényeidnek. Az ismerkedés kötelező, vegyél részt izgalmas eszmecserékben, és a jó ötleteket később építsd be a mindennapjaidba.

Mérleg Jó ideje foglalkoztat egy bizonyos kérdés, s erre a hétvégén végre megtalálod a választ. Sokan sietnek a segítségedre akkor, amikor fel kell lebbentened a fátylat egy titokról. Fogadj el minden tanácsot. Érdemes egy konkrét üggyel foglalkozni, mert valamilyen formában hasznot zsebelhetsz be – ha mással nem, hát a rendezéssel és a tisztán látással. Ez utóbbival végre túllendülsz egy holtponton. Az az életterület, ami megrekedt, most gyors ütemben felélénkül, izgalmas események sora okoz örömöt, te csak használd ki azt, hogy könnyen változtathatsz az életeden, a megszokott mindennapjaidon. Hab a tortán, hogy olyan emberekkel hoz össze a sors, akik sok ötletet adhatnak ahhoz, hol tudod a képességeidet kamatoztatni. Jó ideje foglalkoztat egy bizonyos kérdés, s erre a hétvégén végre megtalálod a választ. Sokan sietnek a segítségedre akkor, amikor fel kell lebbentened a fátylat egy titokról. Fogadj el minden tanácsot. Érdemes egy konkrét üggyel foglalkozni, mert valamilyen formában hasznot zsebelhetsz be – ha mással nem, hát a rendezéssel és a tisztán látással. Ez utóbbival végre túllendülsz egy holtponton. Az az életterület, ami megrekedt, most gyors ütemben felélénkül, izgalmas események sora okoz örömöt, te csak használd ki azt, hogy könnyen változtathatsz az életeden, a megszokott mindennapjaidon. Hab a tortán, hogy olyan emberekkel hoz össze a sors, akik sok ötletet adhatnak ahhoz, hol tudod a képességeidet kamatoztatni.

Skorpió A monoton hétköznapok már untatnak? A túlhajszoltság ezen a héten sem került el, ám megérkezik szeptember hava, és ezen a két napon sok dolgot átértékelhetsz. Szerencsére újra tudod tölteni az energiatartalékaidat, így a jövő héten új lendülettel tudsz nekifutni a teendőknek. Ezen a hétvégén egyszerűen nem fáradsz el, mindig jön egy új programötlet, egy izgalmas javaslat, bátran mondj igent mindenre. Menj, ahová hívnak, és élvezd annak a lehetőségét, hogy alkalmanként a társaság középpontja lehetsz. Ha még keresed a Nagy Őt, akkor a tettek mezejére lépve bátran nézz körül a szinglik közt. A monoton hétköznapok már untatnak? A túlhajszoltság ezen a héten sem került el, ám megérkezik szeptember hava, és ezen a két napon sok dolgot átértékelhetsz. Szerencsére újra tudod tölteni az energiatartalékaidat, így a jövő héten új lendülettel tudsz nekifutni a teendőknek. Ezen a hétvégén egyszerűen nem fáradsz el, mindig jön egy új programötlet, egy izgalmas javaslat, bátran mondj igent mindenre. Menj, ahová hívnak, és élvezd annak a lehetőségét, hogy alkalmanként a társaság középpontja lehetsz. Ha még keresed a Nagy Őt, akkor a tettek mezejére lépve bátran nézz körül a szinglik közt.

Nyilas Úgy tervezted, hogy a hétvégét láblógatással töltöd? A terveket az élet néha felülírja... így lesz ez most is, ám ne bánd! A nyár utolsó hétvégéjét magas fokozatra kapcsolva kell megélned, hát hozd ki magadból és a pillanatnyi lehetőségekből a legtöbbet! Sok szerető családtag és barát inspirál, s jó tettekre ösztökélnek. Váratlan lehetőség híre érkezik hozzád, s ha ezzel nem élsz most, akkor hétfőn már nem lesz rá lehetőséged, ez amolyan „most vagy soha" alkalom. Bármi adódjék, rágd meg, és hozz jó döntést, mert ami most adódik, tényleg nem tér vissza újra. Úgy tervezted, hogy a hétvégét láblógatással töltöd? A terveket az élet néha felülírja... így lesz ez most is, ám ne bánd! A nyár utolsó hétvégéjét magas fokozatra kapcsolva kell megélned, hát hozd ki magadból és a pillanatnyi lehetőségekből a legtöbbet! Sok szerető családtag és barát inspirál, s jó tettekre ösztökélnek. Váratlan lehetőség híre érkezik hozzád, s ha ezzel nem élsz most, akkor hétfőn már nem lesz rá lehetőséged, ez amolyan „most vagy soha" alkalom. Bármi adódjék, rágd meg, és hozz jó döntést, mert ami most adódik, tényleg nem tér vissza újra.

Bak A kedélyállapotod remek, nem fárasztott ki a hét leterhelőbb része, sőt! Egyenesen feltöltötted magad energiával, így most olyan dolgok mellett is el tudsz köteleződni, amikre nem volt időd, de most lesz kedved! Meg tudod találni mindenhez a megfelelő időt, a legjobb társakat, a szuper helyet, így pedig a maximumot tudod így kihozni az egyes teendőkből. Ezen a hétvégén megnyílik előtted egy új kapu, csak bátran át kell lépni a küszöbét. Legfeljebb a bátortalanságod lehet gátló tényező abban, hogy új szerelemre lelj, belevágj egy utazásba, vagy egy érdekes programban vegyél részt. Neked is jár egy kis varázs! A kedélyállapotod remek, nem fárasztott ki a hét leterhelőbb része, sőt! Egyenesen feltöltötted magad energiával, így most olyan dolgok mellett is el tudsz köteleződni, amikre nem volt időd, de most lesz kedved! Meg tudod találni mindenhez a megfelelő időt, a legjobb társakat, a szuper helyet, így pedig a maximumot tudod így kihozni az egyes teendőkből. Ezen a hétvégén megnyílik előtted egy új kapu, csak bátran át kell lépni a küszöbét. Legfeljebb a bátortalanságod lehet gátló tényező abban, hogy új szerelemre lelj, belevágj egy utazásba, vagy egy érdekes programban vegyél részt. Neked is jár egy kis varázs!

Vízöntő Sok bizonytalanságot éltél meg az elmúlt napokban, de a hétvégén megtalálod a lelki békédet, örömöt lelsz apró dolgokban is. Hab a tortán, hogy sokak hozzád fordulnak iránymutatásért, te pedig egy csapásra megoldasz mindenféle gondot és problémát. Az előzők mellett az is rendben van, ha a saját döntéseid elbizonytalanítanak. Le kell tenned a voksodat egy magánüggyel összefüggő témában, ehhez pedig érdemes lenne jó mélyen elmerülni a gondolataidban. Jól teszed, ha sokat töprengsz, és tűnődj el bátran a számodra lényeges dolgokon. Igyekezz meglátni azt, hogy az életed sokkal több jó dolgot tartalmaz, mint rosszat. Sok bizonytalanságot éltél meg az elmúlt napokban, de a hétvégén megtalálod a lelki békédet, örömöt lelsz apró dolgokban is. Hab a tortán, hogy sokak hozzád fordulnak iránymutatásért, te pedig egy csapásra megoldasz mindenféle gondot és problémát. Az előzők mellett az is rendben van, ha a saját döntéseid elbizonytalanítanak. Le kell tenned a voksodat egy magánüggyel összefüggő témában, ehhez pedig érdemes lenne jó mélyen elmerülni a gondolataidban. Jól teszed, ha sokat töprengsz, és tűnődj el bátran a számodra lényeges dolgokon. Igyekezz meglátni azt, hogy az életed sokkal több jó dolgot tartalmaz, mint rosszat.