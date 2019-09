A Kosoknak minden nap jön valami jó dolog, így a pozitív hangulat töretlen lesz, de a Bikák is kiváló és eredményes hét előtt állnak. Az Ikrek napjai összességében igen sikeresek és szerencsés helyzetekkel dúsítottak lesznek. A Bakok számára pedig örömöket ígér az ősz. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok!

Kos Mostanában kevés alkalmad adódott a felhőtlen örömre – ám most végre fordul a kocka. Az előtted álló napok nagyon eltérnek a közelmúlttól, olyannyira, hogy minden nap jön valami jó dolog, így a pozitív hangulat töretlen lesz. Számos helyzet eltér majd az eddigiektől, képes leszel más dolgokat csinálni, más munkametódusokat alkalmazni, idegenekkel könnyen eszmét cserélni, ez pedig összességében megnyit előtted egy új kaput, egy kifejezetten pozitív, sikeres időszak irányába. Egész héten tele leszel nagy mennyiségű energiával, s ez szorgalmas munkára ösztönöz. Szinte minden tervedet könnyedén viszed sikerre, ha esetleg el is akadsz, gyorsan nekifutsz újra, vagy épp akad valaki, aki besegít neked.

Bika Mindent egybevetve kiváló és eredményes, egy-egy pillanatot tekintve pedig kiemelkedő hét áll előtted. Ami most megadatik számodra, az meghatározza az év hátralévő hónapjainak struktúráját, ezért hát minden lehetőséget ragadj magadhoz akkor is, ha a feladat nagysága vagy összetettsége eleinte megfutamítana. Régi vágyaid kerülnek ismét fókuszba, és ügyes logikával fogod tudni kiválasztani azt az egyet vagy kettőt, melyek most kifejezetten könnyen megvalósíthatók. Minden cselekedeted jó eredményt hoz, s hab a tortán, hogy végre jobban megbecsülnek, felnéznek rád, elismerik erőfeszítéseidet. Ezekben a napokban olyan tettekre is ráveszed magadat, amikról magad sem gondoltad volna, hogy alkalmas vagy azokra.

Ikrek Összességében egy igen sikeres és szerencsés helyzetekkel dúsított hét áll előtted. A Jupiter és a Merkúr komoly segítséget ad a gördülékeny kommunikációhoz és a jó döntések meghozatalához. Lesz köztük váratlan, furcsa, eredeti és megható helyzet is. Légy mindenre nyitott és befogadó, ami most történik, az pozitív hatással lesz rád rövid és hosszú távon egyaránt. Ezekben a napokban akár szakmai téren, akár vállalkozásépítés, hitelezés terén kínál a sors kiváló lehetőségeket, az égiek segítik ambícióidat. Ami adódik, azt fogadd el, s jusson eszedbe, hogy csak az nyer, aki mer! Bár minden új döntés egyfajta megpróbáltatás, de most nem tudsz rosszul választani, csupán össze kell kapnod magad, és kellően koncentrálni minden helyzetben.

Rák Érezd jól magadat! Képes vagy erre akkor is, ha épp alaposan le vagy terhelve és időhiánnyal küszködsz. Semmi sincs ellened, hanem éppen érted fog történni minden ezen a héten. Munka, ambíció és jó döntések nélkül aligha jutsz előrébb. Ne panaszkodj, ne kifogásokat keress, hanem lehetőséget a változásra és a fejlődésre! Ezekből bőven adódik, csupán némi merészségre lesz szükség. Fontos lesz a mosolyod és a pozitív gondolkodásod, mert sokaknak szüksége lesz rád, s remek iránymutatásaidra. Lehetsz büszke az elismerésekre és a dicséretekre. A hétvégén szerencsére a hatodik érzéked is időben üzen, amikor jelzi, talán van valami hiányosság, amit rendezned kell. Vajon minden ígéretednek eleget tettél? Nézz ennek utána!

Oroszlán A legfontosabb tennivalód ezekben a napokban, hogy a benned összegyűlt kétségeket messzire űzd, ezek helyébe pedig harmónia költözzék. Ezért neked kell tenned, s bár ez megerőltető lehet, mégis hasznot hoz. Egyszerűen ne hagyd, hogy bármilyen külső befolyás uralkodjék az életeden, a döntéseidet te hozd meg, ne engedj beleszólást abba, amiről tudod, hogy számodra úgy jó, ahogy van. Az irányítás gyeplőjét tartsd a kezeidben. Ereszd el a görcsösséget, jó, ha kicsit sodor az ár! Olyan dolgok okoznak benned feszültséget, amelyek lezárásra vagy teljes átalakulásra szorulnak. Kizárólag a saját elvárásaidhoz igazodj, így pedig az aktuális feladatokat megfelelően tudod rendezni. Ez a hét nagyszerű tapasztalatszerzés is egyben!

Szűz A Jupiter erős hátszelet biztosít ahhoz, hogy örömteli dolgok történjenek veled és körülötted. Tanulás, munka, vállalkozás vagy akár anyagiak terén is javulhatnak, stabilizálódhatnak különféle ügyeid ezen a héten. Magánélet terén viszont adódhatnak kétségeid azzal kapcsolatban, hogy amit látsz, az a valóság vagy sem. Érezni fogod, hogy több emberi kapcsolatod is átalakításra és javításra szorul, így pedig elkerülhetetlen, hogy időt és energiát szánj ezekre. A hét elején még kissé erőtlennek érezheted magad, nehezen jössz lendületbe, viszont szerdától már olyan feladatokat is megoldasz, amik régóta húzódtak, és teherként nyomták a vállaidat. Meditálással, relaxálással sokat segíthetsz önmagadon.

Mérleg Nem minden alakul kedved szerint, sőt, alkalmanként azt fogod érezni, hogy bármihez nyúlsz, az kicsúszik, vagy épp összetörik a kezeidben. A hétfői nap kifejezetten nehéz lesz, kedden viszont már könnyebben haladsz előre. Szerdán fellélegezhetsz, mert kétszer annyi tennivalónak jársz a végégre, mint amennyit elterveztél. A hét eleji feszültség látványosan oldódik, pozitív gondolkodásra sarkall, s még másokat is mosolyra tudsz ösztönözni, annyi energia és tettre készség lesz benned. Ha valamilyen különleges ajánlat fut be hozzád, azt ragadd meg, cselekedj és csinálj valami egyedi, különleges dolgot. Ha kritikával illetnek, azt fogadd el és próbálj módosítani az érintett dolgon.

Skorpió A heti bolygóállás arra hívja fel a figyelmedet, hogy jobb, ha kevesebbet beszélsz, és leginkább csak figyeled az embereket, az eseményeket. Bár ez a környezeted számára kissé furcsának tűnhet, ám te bátran hagyatkozz a saját megérzéseidre, és ennek megfelelően cselekedj. Talán alkalmanként kicsit szélsőséges leszel, de ez a személyiségfejlődésed jelentős része, épp így látod, mit tanultál, miben lettél jobb mostanság. A Mars erős jelenléte miatt nem mindig fogsz tudni hibátlanul kommunikálni, de mindenképpen fontos a tudatosság. Csak olyan döntéseket hozz, melyek nem halaszthatók el pár nappal, vagy egy-két héttel. Várd ki a csütörtöki napot, amikor hirtelen minden gördülékenyebben halad.

Nyilas Kellemes, örömteli napok állnak előtted, sok pozitív égi hatás segíti az utadat, merj bátor lenni és hajts végre jelentős dolgokat. Olyan bolygóállások egyengetik most a sorsodat, amik leginkább tanulmányok terén, munkádban, karrieredben, anyagiak mentén növelik meg az esélyeket arra, hogy látványos sikert érj el. Most ne ragaszkodj a megszokott körülményekhez, inkább rugaszkodj el a realitás talajától – jó magasra. Légy befogadó mindenre, ha kell, válj mozgékonyabbá, s vedd észre a különleges lehetőségek garmadát, amik az utadat keresztezik. A dicsőség most neked is megadatik, de a kényelmes fotelban ülve semmi nem fog történni. Menj elébe a lehetőségeknek!

Bak Nagyszerűen érzed magadat? Ez örömteli hír! A kedélyállapotod napról napra javul, sokat nevetsz, s nem utolsó sorban másokat is képes leszel felvidítani. Az ősz neked nem depressziót, hanem örömöket ígér - ezekre a napokra ez kiemelkedően igaz! Most bármilyen élethelyzetben feltalálod magadat, jöhetnek bonyodalmak, jelentős kihívások, te bármit képes leszel megoldani. A húrt viszont ne feszítsd túl, ne vállalj magadra többet, mint amit el tudsz végezni. A munkahelyi robot csak a normál keretek közt megengedett, nem vagy málhás szamár! Tanulás terén sem kell azon nyomban leterhelned magadat. Ne engedd, hogy többet aggassanak a nyakadba a kelleténél. Környezeted így is észreveszi szorgalmadat, s a dicséret is meg fog érkezni.

Vízöntő Harmonikus, kiegyensúlyozott, nyugodt, békés, és még eredményes is... Már-ár sok a jóból? Ne aggódj, épp így van minden rendjén! Azért tüsténkedtél sokat az elmúlt időszakban, hogy elérd ezt a békés, kiegyensúlyozott állapotot. Épp ezért nem kell meglepődni, hisz önmagadnak köszönheted a pozitív eredményeidet, s azt, hogy most szinte minden problémától és nehézségtől mentes napok követik egymást. Ne tiltakozz ellene, fogadd el, hogy a sors kegyeltje lehetsz - legalábbis erre a hétre ez garantált. Gond maximum abból adódhat, ha keresel magadnak valamit, ami kizökkent ebből a végtelennek tűnő nyugalmi állapotból. A most következő napok segítenek abban, hogy erővel és energiával töltődj fel, ami rád is fér!