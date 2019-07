Alessandra Ambrosio fürdőruhában mutatta meg szexi fenekét

Nyaralni indult Alessandra Ambrosio modell. A meseszép Ibizából eddig nem sokat mutatott, de a fenekét már több szögből is közszemlére tette.

A meseszép Ibizán múlatja az időt Alessand Ambrosio. A 38 éves modell tökéletes alakkal büszkélkedhet. Most is arra törekszik, hogy a gyönyörű tájjal együtt magából is mutasson valamit a rajongóinak.

Olyan fotókat töltött fel a közösségi oldalára, amelyen férfi rajongói bizonyára nem a hegyek szépségét veszik górcső alá. Valószínűleg sokkal érdekesebbnek találják majd a kompozíció középpontjában lévő csodás idomokat, a modell popsiját.