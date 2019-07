Kelemen Anna ismét közszemlére tette melleit (18+)

Ezúttal fekete-fehér fotón pucérkodik Kelemen Anna, aki a múltkor arról beszélt, kevesen kattintották a videóját, amelyen „túl sok” ruhát viselt.

„Nem fogok nektek mindig ilyen csöcskidobós, számomra már nem gyere be cuccokban videót csinálni, ha valaki szeret, akkor T-shirtben is meg fogja nézni a videómat. Valahogy én ezt kinőttem ezt a style-t, szerintem annyira már nem menő, de talán sose volt az” – nyilatkozta akkor. Most pedig itt az újabb indokolatlan meztelenkedős fotója: