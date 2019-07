Kylie Jenner ruha nélkül, egy szál szalmakalapban állt modellt.

A Kardashian–Jenner dinasztia második legfiatalabb tagja, a sminkermékek nagyasszonya egy gyerek után is tökéletes idomokkal rendelkezik. Ezt bizonyítja, hogy most ruha nélkül állt a fotós kamerája elé. Bár ügyesen úgy pózolt, hogy még véletlenül se villantson, a kép összességében így is ultraszexire sikeredett. Nem csoda, hogy a többmilliós kedvelés mellett méltató kommentek is érkeztek százezrével a fotó alá.