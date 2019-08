Ha a férfi azt tapasztalja, magömlése vagy erekciója kellemetlen érzéssel, esetleg fájdalommal jár együtt, az nem igazán hozza meg a kedvet a szexuális együttléthez. A probléma oka sokszor a prosztata megbetegedése, ám paradox módon éppen az ilyenkor elkerült tevékenység, a szex, esetleg maszturbáció segíthet hozzá a gyógyuláshoz. A prosztatafájdalommal küzdő férfiak számára az orvos gyakran javasolja a szexuális aktivitás fokozását, ugyanis a rendszeres ejakuláció hiánya nyomásérzetet, fájdalmat okozhat és fenntarthatja a gyulladást a szervben.

Világszerte, így Magyarországon is rendszeresen készül felmérés a férfiak és nők szexuális szokásairól. Az egyik szerint a megkérdezettek 67 százalékának csupán hetente egyszer jut ideje az élvezetekre, mindössze 8 százalék szexel minden nap, 9 százalék pedig csak havonta egyszer bújik ágyba a párjával. Ám nemcsak a jó szex, hanem önmagában az orgazmus is rendkívül jó hatással van a szervezetre, attól függetlenül, hogy a párja segítségével éri el valaki, vagy egyedül. Maszturbálni egyébként hetente átlagosan egy alkalommal szoktak a válaszadók, de voltak, akik a heti két-három alkalmat, esetleg a napi rendszerességet jelölték meg.

Adódik a kérdés, mennyit kellene szexelnünk ahhoz, hogy mindez az egészségünkre jótékony hatással legyen. Minden ember más és más, másfajta igényekkel, de tény, hogy a kielégítő szexuális élet része a jó testi-lelki közérzetnek. Ahogy a testmozgás, az egészséges étkezés, a megfelelő mennyiségű alvás, úgy a szexuális élet is felelős a szerveink megfelelő működéséért. A férfiak esetében erről azért is kell szót ejtenünk, mert a prosztata csupán ejakulációkor tud megszabadulni a benne felgyülemlett váladéktól. Az ejakulátum termeléséért a prosztata a felelős, amelynek alul- vagy túlműködése fájdalommal járhat: így a napi többszöri ejakuláció, de a túlzottan ritka szexuális élet is működészavarokhoz, kellemetlen érzéshez vezethet.

Ha egy férfi prosztatagondokkal fordul az orvosához, az gyakran a szexuális aktivitást javasolja a számára. Azt gondolnánk, soha rosszabb gyógymódot – de gondoljunk csak bele, nem is annyira könnyű rávennie magát annak a rendszeresebb nemi életre, akinek az fájdalommal jár, esetleg a gyulladás talaján már erekciógondjai is vannak. Ha nincs partnerünk, az önkielégítés ugyanúgy segíthet: annak ellenére, hogy a maszturbálás még ma is sokszor tabunak számít, teljesen normális része az életünknek, amin nincs mit szégyellnünk. A maszturbálás az önismereti folyamat fontos része, megtanít bennünket arra, hogyan működik a testünk, és ezáltal a partnerrel történő együttlétünk is élvezetesebb lehet. Ahogy a szex, úgy az önkielégítés is segít levezetni a feszültséget, nyugtat, így olykor még alvásproblémák esetén is bevethető.

Egy orgazmus után, legyen az partnerrel vagy anélkül, a hormonlöketnek – oxitocin és endorfin – köszönhetően javul a kedvünk, a rendszeres kielégülés pedig az általános közérzetünkre is jó hatással van. Az orgazmus hatására a nemi szervekhez több vér áramlik, sőt, az egész keringés felélénkül, ami nagyon jót tesz a sejtjeinknek. Ha libidógondjaink vannak, a maszturbálás azon is segíthet, így tulajdonképpen előkészíti a terepet egy boldog, mindkét fél számára kielégítő aktushoz.

A maszturbáció pozitív hatásai mellett azonban meg kell említenünk azt is, amikor a tevékenység kontraproduktív: ha kényszeressé válik, ha elhanyagoljuk miatta a partnerünket, az emberi kapcsolatainkat és a munkánkat, akkor érdemes önmérsékletet tanúsítanunk vagy segítséget kérnünk.